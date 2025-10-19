బొప్పాయి పండులో అన్నిరకాల విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
బొప్పాయిని ముఖ్యంగా రాత్రి పూట తింటే అనేక లాభాలుంటాయంటారు.
బొప్పాయిని తినడం వల్ల జీవక్రియలు వేగవంతమౌతాయి.
డైలీ రాత్రి బొప్పాయి పండు లేదా జ్యూస్ తీసుకుంటే శరీరంలో పెనుమార్పులు వస్తాయి.
బోప్పాయి తినే వారిలో పీరియడ్స్ సమయంలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు.
బొప్పాయిలో శరీరంలో చెడు చేసే కారకాలను బైటకు పంపుతుంది.
దీన్ని డైలీ తినడం వల్ల జుట్టు రాలిపొవడం, చుండ్రు సమస్యలు దూరం అవుతాయి.
బొప్పాయి జ్యూస్ తీసుకున్న కూడా .. ఎముకలు బలంగా మారి చిట్లిపొవడం సమస్యలు ఉండవు.