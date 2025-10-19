Papaya Fruit: బొప్పాయి పండును డైలీ రాత్రి తింటే.. వారంలో ఈ రోగాలన్ని మటాష్..

Inamdar Paresh
Oct 19,2025
papaya fruit facts:

బొప్పాయి పండులో అన్నిరకాల విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.

papaya health benefits:

బొప్పాయిని ముఖ్యంగా రాత్రి పూట తింటే అనేక లాభాలుంటాయంటారు.

Life style:

బొప్పాయిని తినడం వల్ల జీవక్రియలు వేగవంతమౌతాయి.

papaya fruit:

డైలీ రాత్రి బొప్పాయి పండు లేదా జ్యూస్ తీసుకుంటే శరీరంలో పెనుమార్పులు వస్తాయి.

Periods pain:

బోప్పాయి తినే వారిలో పీరియడ్స్ సమయంలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు.

papaya seeds:

బొప్పాయిలో శరీరంలో చెడు చేసే కారకాలను బైటకు పంపుతుంది.

Hair growth:

దీన్ని డైలీ తినడం వల్ల జుట్టు రాలిపొవడం, చుండ్రు సమస్యలు దూరం అవుతాయి.

bones:

బొప్పాయి జ్యూస్ తీసుకున్న కూడా .. ఎముకలు బలంగా మారి చిట్లిపొవడం సమస్యలు ఉండవు.

