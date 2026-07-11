Papaya Fruit: వర్షాకాలంలో బొప్పాయి అతిగా తింటున్నారా..?..ఈ డెంజర్ లో పడ్డట్లే..!
బొప్పాయి పండు అన్ని సీజన్ లలో ఎక్కువగా అందుబాటులో ఉంటుంది.
బొప్పాయిలో విటమిన్లు, మినరల్స్ అధికంగా లభిస్తాయి.
కానీ బొప్పాయి పండును తినడం వల్ల కొంత మందిలో అలర్జీలు ఏర్పడుతాయి.
వెంట్రుకలు రాలడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయి.
బొప్పాయి తిన్నాక చర్మంపై ఎర్రటి మచ్చలు కొంత మందిలో ఏర్పడతాయి.
ఇలాంటి వారు బొప్పాయికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి.
రాత్రి పూట బొప్పాయిని తింటే మంచిదని నిపుణులు చెబుతారు.
దీని వల్ల జీవక్రియలు ప్రభావవంతంగా పనిచేసి మలబద్దకం సమస్యలుండవు.
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