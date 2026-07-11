Papaya Fruit: వర్షాకాలంలో బొప్పాయి అతిగా తింటున్నారా..?..ఈ డెంజర్ లో పడ్డట్లే..!

Published by: Inamdar Paresh | Jul 11, 2026

బొప్పాయి పండు అన్ని సీజన్ లలో ఎక్కువగా అందుబాటులో ఉంటుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 11, 2026

బొప్పాయిలో విటమిన్లు, మినరల్స్ అధికంగా లభిస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 11, 2026

కానీ బొప్పాయి పండును తినడం వల్ల కొంత మందిలో అలర్జీలు ఏర్పడుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 11, 2026

వెంట్రుకలు రాలడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 11, 2026

బొప్పాయి తిన్నాక చర్మంపై ఎర్రటి మచ్చలు కొంత మందిలో ఏర్పడతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 11, 2026

ఇలాంటి వారు బొప్పాయికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 11, 2026

రాత్రి పూట బొప్పాయిని తింటే మంచిదని నిపుణులు చెబుతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 11, 2026

దీని వల్ల జీవక్రియలు ప్రభావవంతంగా పనిచేసి మలబద్దకం సమస్యలుండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 11, 2026

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