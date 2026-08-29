Peacock Feather: నెమలి ఈకలో అసలు దైవీక శక్తులు ఉంటాయా..?.. అసలు విషయం ఇదే..!

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

చాలా మంది ఇటీవల తమ ఇంటిలో నెమలి ఈకల్ని పెట్టుకుంటున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

నెమలి ఈకలో ఇంటిలోని నెగెటివ్ ఎనర్జీనిపొగొడుతుందని బలంగా నమ్ముతున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

అయితే ఇది కొంత మంది జీవితాలలో పాజిటివ్ మార్పులు తీసుకొచ్చింది.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

నెమలి ఈకలు ఇంట్లో ఉంచుకుంటే అది ధనాన్ని ఆకర్శిస్తుందని చాాాలా మంది భావిస్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

అయితే ఇది ఎవరికి వారి సొంత నమ్మకాలు అని నిపుణులు చెబుతుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

నెమలి ఈకలు కొంత మంది లాకర్ లలో,డబ్బులు పెట్టే చోట పెడుతుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

ఇలా చేయడం వల్ల తెలియకుండానే ధనం వచ్చి పడుతుందని భావిస్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

కానీ కొంత మంది మాత్రం ఇదంతా ఫెక్ ప్రచారంఅని కొట్టిపారేస్తుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

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