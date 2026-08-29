Peacock Feather: నెమలి ఈకలో అసలు దైవీక శక్తులు ఉంటాయా..?.. అసలు విషయం ఇదే..!
చాలా మంది ఇటీవల తమ ఇంటిలో నెమలి ఈకల్ని పెట్టుకుంటున్నారు.
నెమలి ఈకలో ఇంటిలోని నెగెటివ్ ఎనర్జీనిపొగొడుతుందని బలంగా నమ్ముతున్నారు.
అయితే ఇది కొంత మంది జీవితాలలో పాజిటివ్ మార్పులు తీసుకొచ్చింది.
నెమలి ఈకలు ఇంట్లో ఉంచుకుంటే అది ధనాన్ని ఆకర్శిస్తుందని చాాాలా మంది భావిస్తారు.
అయితే ఇది ఎవరికి వారి సొంత నమ్మకాలు అని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
నెమలి ఈకలు కొంత మంది లాకర్ లలో,డబ్బులు పెట్టే చోట పెడుతుంటారు.
ఇలా చేయడం వల్ల తెలియకుండానే ధనం వచ్చి పడుతుందని భావిస్తారు.
కానీ కొంత మంది మాత్రం ఇదంతా ఫెక్ ప్రచారంఅని కొట్టిపారేస్తుంటారు.
VIEW ALL
Read Next Story