Peacock Feather: నెమలి ఈకల ప్రభావం మన మీద ఉంటుందా..?.. వాస్తు శాస్త్రం ఏంచెబుతుంది..?.
జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం నెమలి ఈకలకు గొప్ప శక్తులు ఉంటాయని అంటారు.
నెమలి ఈకలు పెట్టుకుంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీతో పాటు మంచిని కల్గజేస్తుందంటారు.
అందుకు చాలా మంది తమ ఇళ్లలో బెడ్ రూమ్ లో, హల్ లో నెమలి ఈకల్ని పెడతారు.
దీని వల్ల ధనంను ఇంట్లో నుంచి పోకుండా కాపాడుతుంది.
ఇది ఇంట్లో ఒక పాజిటివ్ వైబ్ ను కల్గిస్తుందని, మనిషి ఉన్నతంగా ఎదిగేలా చేస్తుందని అంటారు.
వాస్తు నిపుణులు సైతం నెమలి ఈకలు ఇంట్లో పెట్టుకొవడం మంచిదంటారు.
కొంత మంది తమ పుస్తకాల్లో నెమలి ఈకల్ని పెట్టుకుంటే చాలా చదువు వస్తుందని నమ్ముతారు.
మరికొంత మంది తమ బ్యాగ్ లలో, ఆఫీసు క్యాబిన్ లలో నెమలి ఈకల్ని పెట్టుకుంటారు.
VIEW ALL
Read Next Story