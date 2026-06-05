Peacock Feather: నెమలి ఈకల్ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఊహించని ఈ మహాద్భుతాలు మీ సొంతం..!

Published by: Inamdar Paresh | Jun 05, 2026

చాల మంది తమ ఇళ్లలో ఇటీవల నెమలి ఈకల్ని పెట్టుకుంటున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 05, 2026

నెమలి ఈకలు ఇంట్లో ఉండే నెగెటివ్ ఎనర్జీ దూరమై ధనయోగం కల్గుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 05, 2026

ఇంటి ముఖ ద్వారం ముందు నెమలి ఈకల్ని పెట్టుకొవాలని చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 05, 2026

నెమలి ఈకలో ధనంను ఆకర్శించే గుణంతో పాటు, శుభాలు కల్గించే ప్రభావం ఉంటుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 05, 2026

నెమలి ఈకలను బీరువాలోని లాకర్ లో పెట్టుకుంటే అక్కడ ఎప్పటికి ధనం తరిగిపోదు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 05, 2026

నెమలి ఈకఎక్కడ ఉంటే అక్కడ డబ్బులు ఖర్చు అయిన ఇంకా వస్తునే ఉంటుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 05, 2026

నెమలి ఈకలు ఉన్న చోట నెగెటివ్ ఎనర్జీ, అశుభ ఫలితాలు అస్సలు ఉండవు

Published by: Inamdar Paresh | Jun 05, 2026

మనిషి జీవనాన్ని పాజిటివ్ కోణంవైపు తీసుకెళ్తుందని వాస్తు నిపుణులు చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 05, 2026

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