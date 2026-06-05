Peacock Feather: నెమలి ఈకల్ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఊహించని ఈ మహాద్భుతాలు మీ సొంతం..!
చాల మంది తమ ఇళ్లలో ఇటీవల నెమలి ఈకల్ని పెట్టుకుంటున్నారు.
నెమలి ఈకలు ఇంట్లో ఉండే నెగెటివ్ ఎనర్జీ దూరమై ధనయోగం కల్గుతుంది.
ఇంటి ముఖ ద్వారం ముందు నెమలి ఈకల్ని పెట్టుకొవాలని చెప్తారు.
నెమలి ఈకలో ధనంను ఆకర్శించే గుణంతో పాటు, శుభాలు కల్గించే ప్రభావం ఉంటుంది.
నెమలి ఈకలను బీరువాలోని లాకర్ లో పెట్టుకుంటే అక్కడ ఎప్పటికి ధనం తరిగిపోదు.
నెమలి ఈకఎక్కడ ఉంటే అక్కడ డబ్బులు ఖర్చు అయిన ఇంకా వస్తునే ఉంటుంది.
నెమలి ఈకలు ఉన్న చోట నెగెటివ్ ఎనర్జీ, అశుభ ఫలితాలు అస్సలు ఉండవు
మనిషి జీవనాన్ని పాజిటివ్ కోణంవైపు తీసుకెళ్తుందని వాస్తు నిపుణులు చెప్తారు.
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