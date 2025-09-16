Breakfast Love

రవ్వ దోశ అందరికీ ఇష్టమైన టిఫిన్ కానీ ఇంట్లో చేసేప్పుడు పెనుము మీద అతుక్కుపోవడం సాధారణం.

Vishnupriya
Sep 16,2025
Secret Ingredient

ఈ చిన్న పదార్థం వేస్తే.. మాత్రం దోశ పక్కా కరకరలాడుతూ పెనుము మీద నుంచి సులభంగా లేస్తుంది.

Rice Flour

రవ్వ పిండిలో కొంచెం బియ్యం పిండి కలిపితే దోశ బాగా క్రిస్పీగా అవుతుంది. అలానే అందులో ఒక అర స్పూన్ మైదా వేసుకుంది.

Oil Usage

ఇప్పుడు ఈ పిండిని దోస లాగా..పెనుము వేడెక్కిన తర్వాత.. తక్కువ నూనెతో వేసినా కూడా..దోశ కరకరలాడుతూ లేస్తుంది.

Fermentation

పిండిని కనీసం అరగంట నాననిస్తే రుచీ, కరకరలాడే టెక్చర్.. రెండూ వస్తాయి.

Serving

కొబ్బరి చట్నీ లేదా పల్లీలు చట్నీతో తింటే రవ్వ దోశ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది.

Cooking Tip

ఈ చిన్న ట్రిక్ వాడితే బయట లాగే ఇంట్లో కూడా పర్ఫెక్ట్ కరకరలాడే రవ్వ దోశ తినవచ్చు.

