రవ్వ దోశ అందరికీ ఇష్టమైన టిఫిన్ కానీ ఇంట్లో చేసేప్పుడు పెనుము మీద అతుక్కుపోవడం సాధారణం.
ఈ చిన్న పదార్థం వేస్తే.. మాత్రం దోశ పక్కా కరకరలాడుతూ పెనుము మీద నుంచి సులభంగా లేస్తుంది.
రవ్వ పిండిలో కొంచెం బియ్యం పిండి కలిపితే దోశ బాగా క్రిస్పీగా అవుతుంది. అలానే అందులో ఒక అర స్పూన్ మైదా వేసుకుంది.
ఇప్పుడు ఈ పిండిని దోస లాగా..పెనుము వేడెక్కిన తర్వాత.. తక్కువ నూనెతో వేసినా కూడా..దోశ కరకరలాడుతూ లేస్తుంది.
పిండిని కనీసం అరగంట నాననిస్తే రుచీ, కరకరలాడే టెక్చర్.. రెండూ వస్తాయి.
కొబ్బరి చట్నీ లేదా పల్లీలు చట్నీతో తింటే రవ్వ దోశ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది.
ఈ చిన్న ట్రిక్ వాడితే బయట లాగే ఇంట్లో కూడా పర్ఫెక్ట్ కరకరలాడే రవ్వ దోశ తినవచ్చు.