పర్ఫెక్ట్ దోసా పిండికి సరైన పద్ధతిలో వస్తువులు అన్నీ కలపడం చాలా ముఖ్యం. దోస కరెక్ట్ గా రావాలంటే.. 1 కప్పు ఉద్ది పప్పుకి 3 కప్పుల బియ్యం వేయాలి.
ఉద్ది పప్పు, బియ్యం రెండింటినీ కనీసం 5–6 గంటలు నానబెట్టాలి. ఇది పిండికి మృదుత్వం ఇస్తుంది.
ముందుగా ఉద్ది పప్పు గ్రైండ్ చేసి, తర్వాత బియ్యం వేసి కలిపి మృదువుగా పిండిచేయాలి.
రాత్రంతా పిండిని మూత పెట్టి ఉంచితే మరుసటి ఉదయం బాగా పులుస్తుంది. ఇది దోసాకు రుచి తెస్తుంది.
పాన్ వేడిగా ఉన్నప్పుడు పిండిని పలుచగా పోసి, తక్కువ నూనెతో దోసా వేయాలి.
ఈ పద్ధతిలో పిండిచేస్తే దోసా బయటకు క్రిస్పీగా.. లోపల మృదువుగా వస్తుంది.
పిండిలో ఒక చెంచా మెంతులు వేస్తే దోసా ఇంకా రుచిగా.. సువాసనగా మారుతుంది.