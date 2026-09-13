Periods Pain: పీరియడ్స్ నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం కల్గజేసే సీక్రెట్ చిట్కాలు ఇవే..!
మహిళలు నెలసరి సమయంలో అనేక రకాల సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు.
ముక్యంగా బ్లీడింగ్ తో పాటు, నడుము నొప్పి సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు.
ఇాలాంటి సమయంలో వారు తీసుకునే ఆహరం వల్ల దీని నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు.
ఈ సమయంలో బనానాలు ఎక్కువగా తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జామ పండు లేదా జ్యూస్ తీసుకుంటే బ్లీడింగ్ సమస్యలు ఉండవు.
డైలీ కొబ్బరి నీళ్లను తాగితే కూడా ఈ సమస్యల నుంచి రీలీఫ్ దొరుకుతుంది.
రోజు గుడ్డును తినాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
ఎండుకొబ్బరితో పాటు, బెల్లం కలిపి తింటే.. ఈ పీరియడ్ సమస్యల నుంచి రిలీఫ్ దొరుకుతుంది.
VIEW ALL
Read Next Story