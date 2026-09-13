Periods Pain: పీరియడ్స్ నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం కల్గజేసే సీక్రెట్ చిట్కాలు ఇవే..!

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

మహిళలు నెలసరి సమయంలో అనేక రకాల సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

ముక్యంగా బ్లీడింగ్ తో పాటు, నడుము నొప్పి సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

ఇాలాంటి సమయంలో వారు తీసుకునే ఆహరం వల్ల దీని నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

ఈ సమయంలో బనానాలు ఎక్కువగా తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

జామ పండు లేదా జ్యూస్ తీసుకుంటే బ్లీడింగ్ సమస్యలు ఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

డైలీ కొబ్బరి నీళ్లను తాగితే కూడా ఈ సమస్యల నుంచి రీలీఫ్ దొరుకుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

రోజు గుడ్డును తినాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

ఎండుకొబ్బరితో పాటు, బెల్లం కలిపి తింటే.. ఈ పీరియడ్ సమస్యల నుంచి రిలీఫ్ దొరుకుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

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