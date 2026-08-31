గోరువెచ్చని నీటిలో ఈ పొడి కలుపుకుని తాగితే..కడుపు ఉబ్బరానికి చెక్..!
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
ఇంగువను తరతరాల నుంచి గ్యాస్, అజీర్తి, కడుపు ఉబ్బరం తగ్గించే సహజ నివారణగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇంగువ ఆహారాన్ని వేగంగా అరిగించే జీర్ణ ఎంజైమ్ల ఉత్పత్తిని పెంచి, కడుపులో గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
ఇంగువలోని శక్తివంతమైన కాంపౌండ్లు కడుపు కండరాల తిమ్మిరిని తగ్గించి, అజీర్తి వల్ల వచ్చే నొప్పి నుండి ఉపశమనం ఇస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
పేగుల్లో పేరుకుపోయిన అనవసర గ్యాస్ను సులభంగా బయటకు పంపి, కడుపు తేలికగా అయ్యేలా చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
ఇది నాడీ వ్యవస్థను శాంతింపజేసి, తిన్న ఆహారం వల్ల వచ్చే కడుపు భారమైన అనుభూతిని వెంటనే తగ్గిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
చిన్న పిల్లల్లో కడుపునొప్పి, గ్యాస్ ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా ఇంగువను గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి బొడ్డు చుట్టూ రాస్తే త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు ఇంగువ, కొద్దిగా నల్ల ఉప్పు కలిపి తాగితే గ్యాస్ నుండి తక్షణ ఉపశమనం పొందుతారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
పప్పులు, శనగలు వంటి గ్యాస్ ఎక్కువగా చేసే ఆహారాలను వండేటప్పుడు ఇంగువతో పోపు వేయడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
రోజూ తగినంత ఇంగువను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ప్రేగుల్లో చెడు బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా నిరోధించవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
రోజూ చిటికెడు మోతాదు మాత్రమే వాడాలి. పరిమితికి మించి తీసుకుంటే కడుపులో మంట వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
కడుపులో గ్యాస్, ఉబ్బరం లేదా అజీర్తిగా అనిపించినప్పుడు తిన్న 15–20 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు ఇంగువ కలిపి తాగాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
ప్రతిరోజూ గ్యాస్ సమస్యతో బాధపడేవారు ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు ఇంగువ, కొద్దిగా నిమ్మరసం లేదా నల్ల ఉప్పు కలిపి తీసుకుంటే రోజంతా జీర్ణవ్యవస్థ బాగుంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
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