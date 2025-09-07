ఓవెన్ లేకుండా ఇంట్లోనే ఇలా 20 నిమిషాల్లో పిజ్జాను రెడీ చేసుకోండి..
Dharmaraju Dhurishetty
Sep 07,2025
ప్రస్తుతం చాలామంది బయట షాపుల్లో లభించి పిజ్జాలు కొనుక్కొని తింటూ ఉన్నారు. నిజానికి ఇలా రోజు తినడం వల్ల ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలు రావచ్చు.
కొంతమంది అయితే రెండు పూటలా ఆర్డర్ పెట్టుకొని పిజ్జాలు తింటూ ఉంటారు. నిజానికి వీటిని ఇంట్లోనే ఎంతో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు.
20 నిమిషాల్లో ఇంట్లోనే వివిధ రకాల ఫ్లేవర్స్ తో పిజ్జాలను రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఓవెన్ లేకుండా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పిజ్జా బేస్ కోసం కావలసిన పదార్థాలు: మైదా పిండి: 1.5 కప్పులు, ఈస్ట్: 1 టీస్పూన్, చక్కెర: 1 టీస్పూన్, ఉప్పు: 1/2 టీస్పూన్, నూనె: 1 టేబుల్ స్పూన్, గోరువెచ్చని నీరు: అవసరమైనంత
పిజ్జా టాపింగ్స్ కోసం: పిజ్జా సాస్: 2-3 టేబుల్ స్పూన్లు, మొజరెల్లా చీజ్: మీకు కావలసినంత, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికమ్, టొమాటో (సన్నగా తరిగినవి), మష్రూమ్స్, స్వీట్ కార్న్, మిరప పొడి, ఒరెగానో
తయారుచేయు విధానం: ముందుగా పిజ్జా బేస్ను తయారు చేసుకోవడానికి.. ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకొని అందులో గోరువెచ్చని నీరు, కొద్దిగా ఈస్ట్, చక్కెర, ఉప్పు, నూనె, పిండి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని 20 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోండి.
పిండిని దాదాపు 20 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పిండిని గుండ్రని చపాతీ లాగా మందంగా ఒత్తుకొని పక్కన పెట్టుకోండి.
ఆ తర్వాత ఇలా ఒత్తుకున్న పిజ్జా బేస్ ను నూనె రాసిన నాన్ స్టిక్ పెనంపై ఉంచి ఫోర్క్ లేదా స్పూన్తో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేయండి.
పాన్ పై పెట్టిన పిజ్జా బేస్ను సన్ అని మంటపై కాల్చుకోండి. ఆ తర్వాత మంట తీసేసి పిజ్జా బేస్ ను తిప్పుకోండి.
ఇలా చేసిన తర్వాత దానిపై పిజ్జా సాస్ వేసి, తర్వాత చీజ్, మీకు ఇష్టమైన కూరగాయలు (టాపింగ్స్) మూత పెట్టి 15 నిమిషాల పాటు సన్నని మంటపై అలా ఉడికించండి. అంతే హోమ్ మేడ్ పిజ్జా రెడీ అయినట్లే..