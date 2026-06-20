ప్రతి రోజు ఈ యోగాసనాలు చేస్తే.. ఎలాంటి రోగాలకైనా శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టవచ్చు..

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

అర్ధ మత్స్యేంద్రాసనం

ఈ ఆసనం చేయడం వలన లంగ్స్ సామర్థ్యం ఎంతో మెరుగువుతుంది. శ్వాస తీసుకోవడంలో తోడ్పడుతుంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

ఉష్ట్రాసనం

ఈ ఆసనం వలన త్వరగా శ్వాసకోస సమస్యల నుంచి బయట పడతారు. ఊపిరితిత్తుల పనితీరును మెరుగు పడుతుంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

సేతు బంధాసనం

ఈ భంగిమ ఛాతీ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. ఊపిరితిత్తుల కెపాసిటీ పెంచుతుంది. శ్వాసకోశ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో దోహద పడుతుంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

మత్స్యాసనం

ఈ ఆసనం వలన ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం మెరుగు అవుతుంది. ఈ ఆసనం వల్ల వెన్నునొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

ధనురాసనం

ఈ ఆసనం ద్వారా శ్వాసకోశ పనితీరు మెరుగు పడుతోంది. ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

నాడి శోధన ప్రాణాయామం:

ఈ శ్వాస పద్ధతి ద్వారా శ్వాసకోశ వ్యవస్థను సమతుల్యం చేస్తుంది.ముక్కుతో పాటు శ్వాస కోశ వ్యవస్థను శుద్ధి చేస్తుంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

భుజంగాసనం

భుజంగాసనంతో ఛాతీతో పాటు ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యంతో పాటు శ్వాసకోశ సామర్థ్యాన్ని మెరుగు పరచడంలో భుజంగాసనం ఎంతో తోడ్పాటు అందిస్తుంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

Disclaimer

ఈ యోగా ఆసనాలను ప్రయత్నించే ముందు తగిన వైద్య నిపుణుడిని సంప్రదించి వారి సలహాలతో ఈ ఆసనాలను ట్రై చేయండి. ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు ఉంటే ఈ యోగాసనాల చేసే ముందు నిపుణుల అమూల్యమైన సలహాలు తీసుకోండి.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

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