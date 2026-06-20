ప్రతి రోజు ఈ యోగాసనాలు చేస్తే.. ఎలాంటి రోగాలకైనా శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టవచ్చు..

ఈ ఆసనం చేయడం వలన లంగ్స్ సామర్థ్యం ఎంతో మెరుగువుతుంది. శ్వాస తీసుకోవడంలో తోడ్పడుతుంది.
ఈ ఆసనం వలన త్వరగా శ్వాసకోస సమస్యల నుంచి బయట పడతారు. ఊపిరితిత్తుల పనితీరును మెరుగు పడుతుంది.
ఈ భంగిమ ఛాతీ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. ఊపిరితిత్తుల కెపాసిటీ పెంచుతుంది. శ్వాసకోశ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో దోహద పడుతుంది.
ఈ ఆసనం వలన ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం మెరుగు అవుతుంది. ఈ ఆసనం వల్ల వెన్నునొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఈ ఆసనం ద్వారా శ్వాసకోశ పనితీరు మెరుగు పడుతోంది. ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.
ఈ శ్వాస పద్ధతి ద్వారా శ్వాసకోశ వ్యవస్థను సమతుల్యం చేస్తుంది.ముక్కుతో పాటు శ్వాస కోశ వ్యవస్థను శుద్ధి చేస్తుంది.
భుజంగాసనంతో ఛాతీతో పాటు ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యంతో పాటు శ్వాసకోశ సామర్థ్యాన్ని మెరుగు పరచడంలో భుజంగాసనం ఎంతో తోడ్పాటు అందిస్తుంది.
ఈ యోగా ఆసనాలను ప్రయత్నించే ముందు తగిన వైద్య నిపుణుడిని సంప్రదించి వారి సలహాలతో ఈ ఆసనాలను ట్రై చేయండి. ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు ఉంటే ఈ యోగాసనాల చేసే ముందు నిపుణుల అమూల్యమైన సలహాలు తీసుకోండి.