పిఎం మోదీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటో తెలుసా? 300 రోజులు అదే ఆహారం!
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
బ
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
ప్రధాని మోదీ స్వయంగా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఆయన ఏడాదిలో దాదాపు 300 రోజులు మఖానాను తప్పనిసరిగా తింటారు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
మఖానాలో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉండి, ప్రోటీన్, ఫైబర్, కాల్షియం అధికంగా ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
వీటిలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉండి, గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఈవినింగ్ స్నాక్.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కలిగి ఉండటం వల్ల డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి మఖానా ఒక అద్భుతమైన ఆహారం.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
వీటిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచి, చిన్న వయస్సులోనే ముడతలు రాకుండా నివారిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
కొద్దిగా నెయ్యి వేసి దోరగా వేయించి చిటికెడు నల్ల ఉప్పు లేదా మిరియాల పొడి చల్లుకుని హెల్దీ స్నాక్లా తీసుకోవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
ఒకప్పుడు కేవలం పూజలు, ఉపవాసాలకే పరిమితమైన మఖానా.. ప్రస్తుతం మోదీ ప్రచారంతో గ్లోబల్ సూపర్ ఫుడ్గా ప్రాచుర్యం పొందింది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
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