Pome Granate: దానిమ్మ పండు వీరికి విషంతో సమానం..!.. అస్సలు తినొద్దు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Inamdar Paresh
Sep 02,2025


vitamins:

దానిమ్మ పండులో విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.

 

Pomegranate:

అయితే దానిమ్మ పండు కొందరికి అస్సలు పడదు.తింటే లేని సమస్యలు ఉత్పన్నమౌతాయి.

 

back pain:

దానిమ్మలో ఉండే గుణాల వల్ల కొంత మందిలో వెన్ను నొప్పి సమస్యలు వస్తాయి.

 

Stomach pain:

కడుపులో అజీర్తి, గ్యాస్ సమస్యలు కూడా కొంత మందిలో కన్పిస్తాయి.

 

stress free:

ముఖ్యంగా రాత్రి పూట దానిమ్మతింటే అరగక పోవడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి.

 

hair loss;

దానిమ్మ వల్ల కొంత మందిలో వెంట్రుకలు రాలిపోయే సమస్యలు వస్తాయి.

 

Life style:

అందుకే ఈ సమస్యలు వస్తున్న వారు మాత్రం దానిమ్మకు దూరంగా ఉండాాలి.

 

Pome granate:

కానీ మరికొంతమందిలో మాత్రం దానిమ్మ దివ్యమైన ఫలంగా పనిచేస్తుంది.

 

