దానిమ్మ పండులో విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
అయితే దానిమ్మ పండు కొందరికి అస్సలు పడదు.తింటే లేని సమస్యలు ఉత్పన్నమౌతాయి.
దానిమ్మలో ఉండే గుణాల వల్ల కొంత మందిలో వెన్ను నొప్పి సమస్యలు వస్తాయి.
కడుపులో అజీర్తి, గ్యాస్ సమస్యలు కూడా కొంత మందిలో కన్పిస్తాయి.
ముఖ్యంగా రాత్రి పూట దానిమ్మతింటే అరగక పోవడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి.
దానిమ్మ వల్ల కొంత మందిలో వెంట్రుకలు రాలిపోయే సమస్యలు వస్తాయి.
అందుకే ఈ సమస్యలు వస్తున్న వారు మాత్రం దానిమ్మకు దూరంగా ఉండాాలి.
కానీ మరికొంతమందిలో మాత్రం దానిమ్మ దివ్యమైన ఫలంగా పనిచేస్తుంది.