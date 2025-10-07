Heart Health

దానిమ్మలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు గుండెను బలంగా ఉంచి రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి.

Vishnupriya
Oct 07,2025
';

Boosts Immunity

రోజూ తింటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. వైరస్‌, బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లను దూరంగా ఉంచుతుంది.

 ';

Glowing Skin

విటమిన్ C పుష్కలంగా ఉండటంతో చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది. మొటిమలు తగ్గుతాయి.

 ';

Improves Digestion

ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటంతో జీర్ణక్రియ సరిగా జరుగుతుంది. కడుపు సమస్యలు తగ్గుతాయి.

 ';

Controls Blood Pressure

దానిమ్మ రక్తపోటును సమతుల్యం చేస్తుంది. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

 ';

Boosts Memory

దానిమ్మ రసంలో ఉండే పోషకాలు మెదడు చురుకుదనం పెంచుతాయి.

 ';

Why To Eat

రోజూ ఒక దానిమ్మ తినే అలవాటు పెంచుకుంటే శరీరానికి అద్భుతమైన ఆరోగ్య లాభాలు కలుగుతాయి.

 ';

VIEW ALL

Roasted Corn: రోడ్ సైడ్ కాల్చిన మొక్కజొన్న తింటున్నారా..? ఇవి గుర్తుంచుకోండి..!

Custard Apple: అలర్ట్.. వీరు మాత్రం సీతాఫలం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తినొద్దు.. ఎందుకంటే..!

Onion Urad Chutney: నోరూరించే మినప్పప్పు – ఎర్రగడ్డ చట్నీ.. ఇడ్లీ లోకి ఎలా చేసుకోవాలంటే..!

ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన సర్పాలు..వీటితో జాగ్రత్త!
Read Next Story