దానిమ్మలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు గుండెను బలంగా ఉంచి రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి.
రోజూ తింటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. వైరస్, బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లను దూరంగా ఉంచుతుంది.
విటమిన్ C పుష్కలంగా ఉండటంతో చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది. మొటిమలు తగ్గుతాయి.
ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటంతో జీర్ణక్రియ సరిగా జరుగుతుంది. కడుపు సమస్యలు తగ్గుతాయి.
దానిమ్మ రక్తపోటును సమతుల్యం చేస్తుంది. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
దానిమ్మ రసంలో ఉండే పోషకాలు మెదడు చురుకుదనం పెంచుతాయి.
రోజూ ఒక దానిమ్మ తినే అలవాటు పెంచుకుంటే శరీరానికి అద్భుతమైన ఆరోగ్య లాభాలు కలుగుతాయి.