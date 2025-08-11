దానిమ్మలో అనేక పోషకాలు, విటమిన్ లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
దాన్నిమ్మను డైలీ రాత్రిపూట తింటే జీవక్రియలు వేగవంతంగా జరుగుతాయి.
దానిమ్మలో ఇమ్యునిటీని పెంచే గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
దానిమ్మ పండ్లను డైలీ తినేవారిలో అధిక కొవ్వు , బెల్లి ఫ్యాట్ సమస్యలు ఉండవు.
డిస్క్ ప్రాబ్లమ్, నడుము నొప్పితో బాధపడే వారికి ఇది ఉపశమనం కల్గిస్తుంది.
దానిమ్మ జ్యూస్ లను తాగిన కూడా ప్రభావ వంతంగా శరీరం పెరుగుదలకు పనిచేస్తుంది.
వెంట్రుకలు రాలడం, చుండ్రు వంటి సమస్యల్ని దూరం చేస్తుంది.
దానిమ్మ వల్ల శరీరంపై అలర్జీలు, ముఖంపై మచ్చలు దూరమౌతాయి.
ముఖ్యంగా దానిమ్మను ఫెస్ ప్యాక్ లా కూడా కొంత మంది ఉపయోగిస్తారు.