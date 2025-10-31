దానిమ్మ గింజలతో తయారు చేసిన నూనెను ముఖానికి రాసుకుంటే కలిగే 10 అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చూద్దాం.
రోజూ రాత్రి నిద్రకు ముందు ముఖాన్ని శుభ్రపరచి, కొన్ని చుక్కల దానిమ్మ గింజల నూనెను వేళ్లతో మసాజ్ చేయండి. 15–20 నిమిషాలు తర్వాత నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి.
దానిమ్మ గింజల నూనెలో ఉన్న యాంటీఆక్సిడెంట్స్ చర్మ కాంతిని పెంచి, సహజ గ్లో ఇస్తాయి. మలినాలను తొలగించి చర్మం మెరిసేలా చేస్తుంది.
ఈ నూనె చర్మంలోని ఫైన్ లైన్స్, ముడతలు, సన్నని గీతలను తగ్గిస్తుంది. కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి యవ్వనాన్ని కాపాడుతుంది.
దానిమ్మ గింజల నూనెలోని ఒమేగా ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ చర్మాన్ని లోతుగా పోషించి పొడిబారకుండా చేస్తాయి. ఇది సహజ మాయిశ్చరైజర్గా పనిచేస్తుంది.
ఈ నూనెలో ఉండే యాంటీబ్యాక్టీరియల్ గుణాలు చర్మంలో బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను అడ్డుకుంటాయి. మొటిమలు, బ్లాక్ హెడ్స్ తగ్గుతాయి.
దానిమ్మ గింజల నూనె చర్మం ఎర్రబారడం, దురద, ఇన్ఫ్లమేషన్ వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవారికి ఇది బాగా పనికివస్తుంది.
ఈ నూనెలో ఉన్న పాలీఫినాల్స్, విటమిన్ C చర్మాన్ని సూర్యరశ్మి కారణంగా వచ్చే నష్టాల నుంచి రక్షిస్తాయి.