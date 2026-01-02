Idli

ఇప్పుడు చెప్పే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు ఇడ్లీలు అస్సలు తినకూడదు..

Vishnupriya
Jan 02,2026
';

Diabetes Issue

ఇడ్లీ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ. షుగర్ ఉన్నవాళ్లలో లెవెల్స్ పెరగవచ్చు.

 ';

Thyroid Problem

ఎక్కువగా ఇడ్లీ తింటే థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్లకు మెటాబాలిజం మందగిస్తుంది. బరువు పెరుగుతుంది.

 ';

PCOD Condition

PCOD ఉన్న మహిళల్లో ఇడ్లీ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ పెంచుతుంది. సమస్య తీవ్రం అవుతుంది.

 ';

Gas & Acidity

పిండిలో పుల్లదనం ఎక్కువైతే గ్యాస్, అసిడిటీ పెరుగుతాయి. కడుపు ఉబ్బరం వస్తుంది.

 ';

Night Eating Risk

రాత్రి ఇడ్లీ తింటే జీర్ణక్రియ బలహీనపడుతుంది. నిద్ర కూడా బాగా పడదు.

 ';

Better Alternatives

ఈ సమస్యలుంటే మిల్లెట్ ఇడ్లీ లేదా వెజిటబుల్ టిఫిన్లు మంచివి.

 ';

VIEW ALL

Vada Curry Recipe: వడ లేకుండా..ఇడ్లీ దోశల్లోకి, అదిరిపోయే తమిళ్ నాడు పాపులర్ డిష్ వడ కర్రీ.. ఎలా చేసుకోవాలంటే.

Gastric: గ్యాస్ట్రిక్‌తో బాధపడేవారు.. ఈ నీటిని తాగండి..

Weight Loss: బరువు స్పీడ్‌గా తగ్గాలనుకునే వారు మెంతుల నీరు ఎలా తాగాలి?

Cholesterol: ఇలా కొత్తిమీర రసం తాగితే.. కొలెస్ట్రాల్ వెన్నలా కరుగుతుంది..
Read Next Story