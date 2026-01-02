ఇప్పుడు చెప్పే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు ఇడ్లీలు అస్సలు తినకూడదు..
ఇడ్లీ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ. షుగర్ ఉన్నవాళ్లలో లెవెల్స్ పెరగవచ్చు.
ఎక్కువగా ఇడ్లీ తింటే థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్లకు మెటాబాలిజం మందగిస్తుంది. బరువు పెరుగుతుంది.
PCOD ఉన్న మహిళల్లో ఇడ్లీ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ పెంచుతుంది. సమస్య తీవ్రం అవుతుంది.
పిండిలో పుల్లదనం ఎక్కువైతే గ్యాస్, అసిడిటీ పెరుగుతాయి. కడుపు ఉబ్బరం వస్తుంది.
రాత్రి ఇడ్లీ తింటే జీర్ణక్రియ బలహీనపడుతుంది. నిద్ర కూడా బాగా పడదు.
ఈ సమస్యలుంటే మిల్లెట్ ఇడ్లీ లేదా వెజిటబుల్ టిఫిన్లు మంచివి.
