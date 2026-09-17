గుండెను పదిలంగా ఉంచే 5 మ్యాజికల్ సీడ్స్.. రోజుకు ఒక్క స్పూన్ చాలు!
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
అవిసెగింజలలో ఆల్ఫా లినోలెనిక్ యాసిడ్, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
వీటిని దోరగా వేయించి పొడి చేసి ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
చియా సీడ్స్ లోఉండే కరిగే ఫైబర్ జీర్ణవ్యవస్థలో కొలెస్ట్రాల్ శోషణను అడ్డుకుని, రక్తనాళాలను శుభ్రంగా ఉంచుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
ఒక స్పూన్ చియా గింజలను 15-20 నిమిషాలు నీటిలో నానబెట్టి, అవి ఉబ్బిన తాజా పండ్ల రసాల్లో కలిపి తాగవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
గుమ్మడి గింజలలో ఉండే ఫైటోస్టెరాళ్ళు మెగ్నీషియం చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడమే కాకుండా రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
వీటిని పచ్చివిగా లేదా కొద్దిగా వేయించి సాయంత్రం వేళల్లో ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్లా తీసుకోవాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
పొద్దుతిరుగుడు గింజల్లో విటమిన్ E మంచి కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ను తగ్గించి గుండె రక్తనాళాల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
రోజుకు ఒక గుప్పెడు వేయించిన పొద్దుతిరుగుడు గింజలను ఓట్ మీల్, సలాడ్లలో వేసుకుని తినవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
నువ్వులలో ఉండే లగ్నాన్లు సెసమిన్ అనే కాంపౌండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
లైట్గా వేయించిన నువ్వులను కూరల్లో, పచ్చళ్లలో లేదా లడ్డూల రూపంలో పరిమితంగా రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
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