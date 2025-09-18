​​WeightLoss: ఈ ఫుడ్స్ తింటే బోణికపూర్‎లా ఉండే మీ పొట్ట సల్మాన్‎ఖాన్‎లా ఫ్లాట్‎గా మారడం పక్కా..!!

Bhoomi
Sep 18,2025
';

బరువు పెరగకుండా ఉండాలి ​​

ఆరోగ్యంగా ఉంటూ బరువు పెరగకుండా ఉండాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే కేలరీస్ తక్కువ ఉండి ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ తీసుకోవాలి. తక్కువ కేలరీలు ఉన్న 5 ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ ఏవో చూద్దాం.

 ';

గుడ్లు (Eggs)

గుడ్లు ప్రోటీన్‌లో రిచ్‌గా ఉండి బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి బెస్ట్ ఫుడ్. ఒక పెద్ద గుడ్డులో దాదాపు 6 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. గుడ్లు తిన్న తర్వాత ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు కాబట్టి ఓవర్ ఈటింగ్‌ను తగ్గిస్తాయి.

 ';

గ్రీక్ యోగర్ట్ (Greek Yogurt)

ఫ్యాట్ తీసేసిన గ్రీక్ యోగర్ట్‌లో తక్కువ కేలరీలు ఉండి, 25శాతం ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. రెగ్యులర్ పెరుగు కంటే ఇది హెల్తీ ఆప్షన్. జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, కడుపు చల్లగా ఉంచుతుంది.

 ';

పాప్‌కార్న్ (Popcorn)

పాప్‌కార్న్ లో ఫైబర్ అధికంగా, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఎక్కువ ఆయిల్ లేకుండా తయారు చేస్తే ఇది హెల్తీ స్నాక్ అవుతుంది. ఆకలిని తగ్గించి, ఎక్కువసేపు ఫుల్‌గా ఫీల్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.

 ';

ఆకుకూరలు (Leafy Greens)

పాలకూర, మెంతికూర వంటి ఆకుకూరల్లో విటమిన్స్ K, C, A తో పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి తక్కువ కేలరీలు, ఎక్కువ ఫైబర్ కలిగి ఉంటాయి. ఆకలిని తగ్గించి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.

 ';

పనీర్ (Paneer)

పనీర్‌లో అధిక ప్రోటీన్ (25 గ్రాములు ఒక కప్పులో) ఉంటుంది. కండరాలకు బలం ఇచ్చి, శరీరానికి కావలసిన ఎనర్జీని అందిస్తుంది. పనీర్ తిన్న తర్వాత ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు, కాబట్టి ఇది వెయిట్ లాస్ ఫ్రెండ్లీ ఫుడ్.

 ';

VIEW ALL

Hair Growth: ఇదొక్కటి వాడండి.. తల మోయలేనంత జుట్టు 3 రోజుల్లోనే..!!

మటన్, చికెన్ కాదు..గుప్పెడు ఈ గింజలు తింటే వెయ్యి ఏనుగుల బలం..!!

ఈ పొరపాట్లు చేస్తే మీ జుట్టు తాటి చెట్టు కాదు ఈత చెట్టులా మారడం ఖాయం..!!

Banana Peel: అరటి తొక్కను లైట్ తీసుకుంటున్నారా..?.. ఈ షాకింగ్ నిజాలు మీకు తెలుసా..?.
Read Next Story