ఆరోగ్యంగా ఉంటూ బరువు పెరగకుండా ఉండాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే కేలరీస్ తక్కువ ఉండి ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ తీసుకోవాలి. తక్కువ కేలరీలు ఉన్న 5 ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ ఏవో చూద్దాం.
గుడ్లు ప్రోటీన్లో రిచ్గా ఉండి బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి బెస్ట్ ఫుడ్. ఒక పెద్ద గుడ్డులో దాదాపు 6 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. గుడ్లు తిన్న తర్వాత ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు కాబట్టి ఓవర్ ఈటింగ్ను తగ్గిస్తాయి.
ఫ్యాట్ తీసేసిన గ్రీక్ యోగర్ట్లో తక్కువ కేలరీలు ఉండి, 25శాతం ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. రెగ్యులర్ పెరుగు కంటే ఇది హెల్తీ ఆప్షన్. జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, కడుపు చల్లగా ఉంచుతుంది.
పాప్కార్న్ లో ఫైబర్ అధికంగా, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఎక్కువ ఆయిల్ లేకుండా తయారు చేస్తే ఇది హెల్తీ స్నాక్ అవుతుంది. ఆకలిని తగ్గించి, ఎక్కువసేపు ఫుల్గా ఫీల్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
పాలకూర, మెంతికూర వంటి ఆకుకూరల్లో విటమిన్స్ K, C, A తో పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి తక్కువ కేలరీలు, ఎక్కువ ఫైబర్ కలిగి ఉంటాయి. ఆకలిని తగ్గించి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
పనీర్లో అధిక ప్రోటీన్ (25 గ్రాములు ఒక కప్పులో) ఉంటుంది. కండరాలకు బలం ఇచ్చి, శరీరానికి కావలసిన ఎనర్జీని అందిస్తుంది. పనీర్ తిన్న తర్వాత ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు, కాబట్టి ఇది వెయిట్ లాస్ ఫ్రెండ్లీ ఫుడ్.