Heart Health: గుండె ఆరోగ్యం కోసం సూపర్ ఫుడ్.. రోజుకో ఈ లడ్డు తింటే చాలు!
చాలామంది ఆధునిక జీవనశైలికి అలవాటు పడడం కారణంగా ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడుతున్నారు.
చాలామంది చిన్నప్పుడే గుండె సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు.
కొంతమందిలో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వచ్చి.. ఆ తర్వాత హార్ట్ ఎటాక్ వంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి.
నిజానికి కొంతమంది గుండె సమస్యల బారిన పడకుండా ఉండడానికి ఆహార నియమాలు పాటిస్తున్నారు.
చాలామంది ఎక్కువగా డైట్లో మెగ్నీషియంతో పాటు పొటాషియం ఉండే ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటున్నారు.
అయితే, గుమ్మడి గింజలతో చేసిన లడ్డూలను కూడా చాలామంది డైట్ లో చేర్చుకోవడం విశేషం. ఎందుకంటే ఇందులో అధిక మోతాదులో మెగ్నీషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు లభిస్తాయి.
గుమ్మడి గింజలతో తయారుచేసిన ఈ లడ్డు అధిక రక్తపోటును నియంత్రించి.. శరీరంలోని కొవ్వును తగ్గించేందుకు సహాయపడుతుంది.
అలాగే రోజుకు ఒక ఈ లడ్డు తినడం వల్ల గుండె ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దాదాపు నయమైపోతాయని కొంతమంది ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ లడ్డును ఆరోగ్యంగా తినాలనుకునేవారు కేవలం రోజుకు ఒకటి మాత్రమే.. బెల్లానికి బదులుగా నల్ల ఖర్జూరతో తయారుచేసిన లడ్డూను తినడం మంచిది.
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