కిలో చేపల బలమిచ్చే చిన్ని గింజలు.. వెజిటేరియన్లకు వరప్రసాదం..!!

Published by: Bhoomi | Aug 14, 2026

గుమ్మడి గింజల్లో పోషకాలు భారీ మొత్తంలో ఉంటాయి. ఫైబర్, విటమిన్ ఏ,బీ, సీ, ఈతోపాటు ఐరన్, కాల్షియం, జింక్, ఫొలేట్, ఫ్యాటీయాసిడ్స్, ఫాస్పరస్, పొటాషియం, జింక్ అమైనో యాసిడ్స్ ఫినోలిక్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 14, 2026

తరచుగా గుమ్మడి గింజలు ఆహారంలో చేర్చుకుంటే.. అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Published by: Bhoomi | Aug 14, 2026

బరువు తగ్గుతారు

గుమ్మడి గింజల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. అధిక బరువుతో బాధపడేవారు గుమ్మడి గింజలు తింటే ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. రోజూ గుమ్మడి గింజలు తింటే పొట్ట నిండుగా ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 14, 2026

క్యాన్సర్ కు చెక్

ఈ గింజల్లో కెరొటినాయిడ్స్, విటమిన్ ఇ వంటి యాంటీ యాక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్స్ నుంచి కాపాడుతాయి. వీటిని తరచుగా తీసుకుంటే గ్యాస్ట్రిక్, ప్రొస్టేట్, బ్రెస్ట్, లంగ్ పేగు క్యాన్సర్ల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 14, 2026

గుండెకు మంచిది

గుమ్మడి గింజల్లో మెగ్నిషియం ఫుల్ ఉంటుంది. మెగ్నిషియం హైపర్ టెన్షన్ కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది. ఫలితంగా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి. అంతేకాదు ఒత్తిడి తగ్గించి రక్తం పీహెచ్ క్రమబద్ధం చేస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 14, 2026

కండరాల ఆరోగ్యానికి

గుమ్మడి గింజలు కండరాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి. గుమ్మడి గింజల్లో పనాగమేట్, విటమిన్ బి 15 ఉంటాయి. ఇవి జీవకణంలో జరిగే సెల్ రెస్పిరేషన్ సక్రమంగా జరిగేలా చేస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 14, 2026

షుగర్ కంట్రోల్

షుగర్ పేషంట్లకు గుమ్మడి గింజలు ఎంత మేలు చేస్తాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. గుమ్మడి గింజల్లో యాంటీ డయాబెటిక్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. రక్తంలోని షుగర్ లెవల్స్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 14, 2026

జుట్టు స్ట్రాంగ్ గా

ప్రతిరోజూ చెంచా గుమ్మడి గింజలు తీసుకుంటే జుట్టు బలంగా ఉంటుంది. గుమ్మడి గింజల్లోని సెలెనియం, మెగ్నీషియం, కాపర్, కాల్షియం, ఐరన్, ఏ,బీ,సీ విటమిన్లు జుట్టు కుదుళ్లను బలంగా ఉంచుతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 14, 2026

గమనిక:

ఈ కథనం ఆరోగ్య నిపుణులు, అధ్యయనాల ప్రకారం అందించాం. ఈ స్టోరీ కేవలం మీ అవగాహన కోసమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఏ చిన్న సమస్య ఉన్నా వైద్యులను సంప్రదించండి.

Published by: Bhoomi | Aug 14, 2026

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