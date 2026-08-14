కిలో చేపల బలమిచ్చే చిన్ని గింజలు.. వెజిటేరియన్లకు వరప్రసాదం..!!

గుమ్మడి గింజల్లో పోషకాలు భారీ మొత్తంలో ఉంటాయి. ఫైబర్, విటమిన్ ఏ,బీ, సీ, ఈతోపాటు ఐరన్, కాల్షియం, జింక్, ఫొలేట్, ఫ్యాటీయాసిడ్స్, ఫాస్పరస్, పొటాషియం, జింక్ అమైనో యాసిడ్స్ ఫినోలిక్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
గుమ్మడి గింజల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. అధిక బరువుతో బాధపడేవారు గుమ్మడి గింజలు తింటే ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. రోజూ గుమ్మడి గింజలు తింటే పొట్ట నిండుగా ఉంటుంది.
ఈ గింజల్లో కెరొటినాయిడ్స్, విటమిన్ ఇ వంటి యాంటీ యాక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్స్ నుంచి కాపాడుతాయి. వీటిని తరచుగా తీసుకుంటే గ్యాస్ట్రిక్, ప్రొస్టేట్, బ్రెస్ట్, లంగ్ పేగు క్యాన్సర్ల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.
గుమ్మడి గింజల్లో మెగ్నిషియం ఫుల్ ఉంటుంది. మెగ్నిషియం హైపర్ టెన్షన్ కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది. ఫలితంగా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి. అంతేకాదు ఒత్తిడి తగ్గించి రక్తం పీహెచ్ క్రమబద్ధం చేస్తాయి.
గుమ్మడి గింజలు కండరాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి. గుమ్మడి గింజల్లో పనాగమేట్, విటమిన్ బి 15 ఉంటాయి. ఇవి జీవకణంలో జరిగే సెల్ రెస్పిరేషన్ సక్రమంగా జరిగేలా చేస్తాయి.
షుగర్ పేషంట్లకు గుమ్మడి గింజలు ఎంత మేలు చేస్తాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. గుమ్మడి గింజల్లో యాంటీ డయాబెటిక్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. రక్తంలోని షుగర్ లెవల్స్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి.
ప్రతిరోజూ చెంచా గుమ్మడి గింజలు తీసుకుంటే జుట్టు బలంగా ఉంటుంది. గుమ్మడి గింజల్లోని సెలెనియం, మెగ్నీషియం, కాపర్, కాల్షియం, ఐరన్, ఏ,బీ,సీ విటమిన్లు జుట్టు కుదుళ్లను బలంగా ఉంచుతాయి.
ఈ కథనం ఆరోగ్య నిపుణులు, అధ్యయనాల ప్రకారం అందించాం. ఈ స్టోరీ కేవలం మీ అవగాహన కోసమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఏ చిన్న సమస్య ఉన్నా వైద్యులను సంప్రదించండి.