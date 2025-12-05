రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ప్రస్తుతం భారత పర్యటనలో ఉన్నారు. ఆయన వయస్సు 73ఏళ్లు. అయినప్పటికీ పుతిన్ యాక్టివ్ గా , బలంగా, ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తారు.
73ఏళ్ల పుతిన్ ఆహారం, వ్యాయామం విషయంలో కఠిన జీవన శైలి నియమాలను పాటిస్తారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడరు.
పుతిన్ ఆహార విషయానికి వస్తే 2014లో జర్నలిస్ట్ బెజ్ జుడా సేకరించిన డేటా ఆధారంగా బయటపడింది. అప్పటి వరకు పుతిన్ డైట్ గురించి చాలా సీక్రెట్ గా ఉండేది.
పుతిన్ ఉదయం ఆలస్యంగా లేచి మధ్యాహ్నం సమయానికే అల్పాహారం చేస్తారు.
రోజువారీ డైట్లో సాధారణ గుడ్లు కాకుండా కంజు గుడ్లు తింటారు. ఇదే పుతిన్ ఫిట్నెస్ సిక్రెట్ అని చెబుతుంటారు.
కంజు గుడ్లలో విటమిన్ B12, ప్రోటీన్, ఫోలేట్, ఇనుము, విటమిన్ A, సెలీనియం పుష్కలంగా ఉంటాయి.
100 గ్రాముల కంజు గుడ్లలో రోజువారీ అవసరమైన B12లో 66శాతం ఉంటుంది. కానీ కోడి గుడ్లలో 43శాతం మాత్రమే.
చలికాలంలో తుమ్ములు, రద్దీ, ముక్కు కారటం, అలెర్జీలు తగ్గించడంలో కంజు గుడ్లు ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి.
ఆక్సిడేటివ్ నష్టం, ఇమ్యూనిటీ సమస్యల నుండి రక్షిస్తూ శరీర దృఢత్వం పెంచుతాయి.
3–4 నిమిషాలు మీడియం మంటపై నీటిలో ఉడికించి తొక్క తీసి తింటే సరిపోతుంది.