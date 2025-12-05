Putin: పుతిన్ కోడిగుడ్లు కాదు.. ఈ పక్షి గుడ్లే ఎందుకు తింటాడో తెలుసా?

Bhoomi
Dec 05,2025
';


రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ప్రస్తుతం భారత పర్యటనలో ఉన్నారు. ఆయన వయస్సు 73ఏళ్లు. అయినప్పటికీ పుతిన్ యాక్టివ్ గా , బలంగా, ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తారు.

';

కఠిన జీవనశైలి నియమాలు

73ఏళ్ల పుతిన్ ఆహారం, వ్యాయామం విషయంలో కఠిన జీవన శైలి నియమాలను పాటిస్తారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడరు.

';

పుతిన్ డైట్

పుతిన్ ఆహార విషయానికి వస్తే 2014లో జర్నలిస్ట్ బెజ్ జుడా సేకరించిన డేటా ఆధారంగా బయటపడింది. అప్పటి వరకు పుతిన్ డైట్ గురించి చాలా సీక్రెట్ గా ఉండేది.

';

లేట్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ హ్యాబిట్

పుతిన్ ఉదయం ఆలస్యంగా లేచి మధ్యాహ్నం సమయానికే అల్పాహారం చేస్తారు.

 ';

చికెన్ ఎగ్స్‌కు బదులుగా పిట్ట గుడ్లు

రోజువారీ డైట్‌లో సాధారణ గుడ్లు కాకుండా కంజు గుడ్లు తింటారు. ఇదే పుతిన్ ఫిట్‌నెస్ సిక్రెట్ అని చెబుతుంటారు.

';

పోషక పదార్థాలు అధికంగా

కంజు గుడ్లలో విటమిన్ B12, ప్రోటీన్, ఫోలేట్, ఇనుము, విటమిన్ A, సెలీనియం పుష్కలంగా ఉంటాయి.

 ';

B12 సూపర్ సోర్స్

100 గ్రాముల కంజు గుడ్లలో రోజువారీ అవసరమైన B12లో 66శాతం ఉంటుంది. కానీ కోడి గుడ్లలో 43శాతం మాత్రమే.

 ';

శీతాకాలానికి బెస్ట్

చలికాలంలో తుమ్ములు, రద్దీ, ముక్కు కారటం, అలెర్జీలు తగ్గించడంలో కంజు గుడ్లు ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి.

 ';

శరీర కణాల రక్షణ

ఆక్సిడేటివ్ నష్టం, ఇమ్యూనిటీ సమస్యల నుండి రక్షిస్తూ శరీర దృఢత్వం పెంచుతాయి.

 ';

కంజు గుడ్లు ఎలా ఉడికించాలి

3–4 నిమిషాలు మీడియం మంటపై నీటిలో ఉడికించి తొక్క తీసి తింటే సరిపోతుంది.

 ';

VIEW ALL

Relationship: ఆలుమగల మధ్య చిచ్చు పెట్టే తప్పులివే..!

Semiya Pulihora: సేమియా పులిహార తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Poori Warning: పూరీలు ఇలాంటి సమయాల్లో మాత్రం అస్సలు తినకండి

Bread Omelette: ఉదయాన్నే బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా?
Read Next Story