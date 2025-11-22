Simple & Yummy

ఇంట్లో సులభంగా చేసుకునే ఈ పుట్నాల పప్పు పొడి దోశ, ఇడ్లీతో తింటే రుచికి హద్దులే ఉండవు. అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని పొడి వేసుకుని తింటే ఇక చెప్పనవసరం లేదు

Vishnupriya
Nov 22,2025
Ingredients

కావలసిన పదార్థాలు: పుట్నాల పప్పు-ఒక కప్పు, ఎండు మిరపకాయలు-4, కొద్దిగా.. జీలకర్ర, ఉప్పు, వెల్లుల్లి.

Preparation

పైన వాటిని అన్నిటిని కూడా కొద్దిగా.. వేయించి చల్లారిన తర్వాత పొడి చేయాలి. చివరిగా తెల్ల గడ్డ తిరగమాత వేసుకుని కలుపుకోవాలి.

Add Ghee

ఈ పొడిని తింటప్పుడు నెయ్యి వేసుకుంటే రుచి అమృతం లా ఉంటుంది.

Storage

ఒక బాటిల్‌లో పెట్టుకుంటే 50 రోజులు తాజాగా ఉంటుంది.

Best Combo

ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా.. తెల్ల అన్నం.. ఇలా ఎందులో వేసుకొని తిన్న ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

