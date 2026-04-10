కొండ చిలువలు చాలా భారీగా ఉండి, అడవుల్లో, కొండ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి,
ఇవి రాత్రిపూట ఎక్కువగా వేటాడటం కోసం ఆసక్తి చూపిస్తాయి.
వీటిికి చిక్కితే అమాంతం దాడి చేసి సెకన్ల వ్యవధిలో శరీమంతా చుట్టేసుకుని ఎముకలు విరిగిపోయేలా చేస్తాయి.
దీంతో మనిషి చూస్తుండగా అతని ప్రాణాలు గాల్లో కలుస్తాయి.
ఆ తర్వాత గుటుక్కున సదరు వ్యక్తి లేదా జంతువు ఏదైన సరే దాన్ని అమాంతం మింగేస్తుంది.
కొండ చిలువ వేటను మింగాక పెద్ద చెట్టును బలంగా చుట్టుకుంటుదంట.
దీంతో కడుపులోని జీవిని ఇంకా గట్టిగా నలిపి అరిగెందుకు వీలుగా చెట్టును చుట్టుకుంటుంది.