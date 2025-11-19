ముల్లంగితో చేసే ఈ చట్నీ రుచికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే.. ఈ చట్నీ ఇడ్లీ–దోసెలతో సూపర్గా సరిపోతుంది.
కావలసిన పదార్థాలు: ముల్లంగి ముక్కలు- ఒక కప్పు, ఎండు మిరపకాయలు-6, వెల్లుల్లి-4, ఉప్పు, కొంచెం జీలకర్ర.
ముల్లంగిని తక్కువ మంటపై స్వల్పంగా వేయిస్తే వాసన అద్భుతంగా వస్తుంది. ఆ తర్వాత అందులో ఎండుమిరపకాయలు, వెల్లుల్లి కూడా వేయించుకోవాలి
వేయించిన మిర్చి, వెల్లుల్లితో పాటు అన్నీ కలిపి మిక్సీలో గ్రైండ్ చేయండి.
చివరిగా..ఆవాలు, కరివేపాకు తో తాలింపు వేస్తే రుచి రెట్టింపు అవుతుంది.
ఇడ్లీ, దోస, ఉప్మా..వంటకం మీద వేసుకున్నా హోటల్ రేంజ్ రుచి వస్తుంది.