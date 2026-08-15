గ్లాసు రాగి అంబలి తాగితే.. 3 లీటర్ల పాలు తాగినంత బలం..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 15, 2026
వందల ఏళ్లుగా రాగి పిండితో భారతీయులు ఎన్నో వంటకాలు చేసుకుంటున్నారు. రాగిలో ఎన్నో పోషకాలు ఉన్నాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 15, 2026
శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుకునేందుకు చాలా మంది రాగి జావా తాగుతుంటారు. ఇందులో కాల్షియం, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 15, 2026
రాగి పిండి, మజ్జిగ, లేదా పెరుగుతో తయారు చేసే రాగి అంబలిలో పాల కంటే దాదాపు 3 రెట్లు ఎక్కువ కాల్షియం ఉంటుందని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 15, 2026
వేసవిలో వడదెబ్బ నుంచి రక్షణ కల్పించుకునేందుకు ఇది ఎంతో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 15, 2026
రాగి అంబలిలో ఉండే కాల్షియం, పిల్లలు, పెద్దలు, మహిళలకు ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 15, 2026
రాగి చపాతీలు కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. ఇందులోని తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన ఆహారం. మీ బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ తగ్గాలంటే రాగి రోటిలను తినాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 15, 2026
రాగి పిండితో తయారు చేసిన వంటలు ఉదయాన్నే తింటే కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఫలితంగా బరువు కంట్రోల్లో ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 15, 2026
రాగి చపాతీలను కూడా తరచుగా తిన్నట్లయితే మీ ఎముకలకు అవసరమైన కాల్షియం పొందవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 15, 2026
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