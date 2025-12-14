Calcium Power

రాగి లడ్డు కాల్షియం పుష్కలంగా అందిస్తుంది. 30 ఏళ్ల తర్వాత ఎముకల బలానికి ఇది చాలా అవసరం.

Vishnupriya
Dec 14,2025
';

Iron Support

రాగిలో ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తహీనత సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

 ';

Energy Boost

బెల్లం, నెయ్యి.. వెయ్యడం వల్ల శరీరానికి సహజ శక్తిని ఇస్తుంది. అలసట త్వరగా తగ్గుతుంది.

 ';

Hormone Balance

ఈ లడ్డు మహిళల్లో హార్మోన్ల సమతుల్యతకు సహాయపడుతుంది. పీరియడ్స్ సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

 ';

Simple Preparation

రాగి పిండిని తక్కువ మంటలో వేయించి బెల్లం పాకం, నెయ్యి కలిపితే లడ్డు తయారవుతుంది. ఇంట్లోనే సులభంగా చేసుకోవచ్చు.

 ';

Digestive Ease

నెయ్యి వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. కడుపు భారంగా అనిపించదు.

 ';

Daily One Laddu

రోజుకు ఒక రాగి లడ్డు తింటే ఆరోగ్యంలో మార్పు కనిపిస్తుంది. మహిళలకు ఇది సంపూర్ణ పోషకాహారం.

 ';

VIEW ALL

Health: 30 ఏళ్ల వయస్సు దాటితే ఈ 5 ఫుడ్స్‌ తినకండి..

Instant Cough Relief: దగ్గును నిమిషాల్లో తగ్గించే చిట్కా ఇదే

Sweet Potatoes: చిలగడదుంప మన ఆరోగ్యానికి ఒక వరం అని మీకు తెలుసా..?

Bald Patch Oil: బట్టతల పైన కూడా వెంట్రుకలను మొలిపిచ్చే లో నూనె ఇదే
Read Next Story