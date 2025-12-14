రాగి లడ్డు కాల్షియం పుష్కలంగా అందిస్తుంది. 30 ఏళ్ల తర్వాత ఎముకల బలానికి ఇది చాలా అవసరం.
రాగిలో ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తహీనత సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
బెల్లం, నెయ్యి.. వెయ్యడం వల్ల శరీరానికి సహజ శక్తిని ఇస్తుంది. అలసట త్వరగా తగ్గుతుంది.
ఈ లడ్డు మహిళల్లో హార్మోన్ల సమతుల్యతకు సహాయపడుతుంది. పీరియడ్స్ సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.
రాగి పిండిని తక్కువ మంటలో వేయించి బెల్లం పాకం, నెయ్యి కలిపితే లడ్డు తయారవుతుంది. ఇంట్లోనే సులభంగా చేసుకోవచ్చు.
నెయ్యి వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. కడుపు భారంగా అనిపించదు.
రోజుకు ఒక రాగి లడ్డు తింటే ఆరోగ్యంలో మార్పు కనిపిస్తుంది. మహిళలకు ఇది సంపూర్ణ పోషకాహారం.