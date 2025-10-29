Ragi Peanut Laddu: ఈ లడ్డు తింటే ఒంట్లో రక్తం అమాంతం పెరుగుతుంది.. బ్లడ్‎లో షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది!

Bhoomi
Oct 29,2025
రక్తాన్ని పెంచే సహజ లడ్డూ:

రాగిలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఐరన్‌ ఉంటుంది. ఇది రక్తహీనతతో బాధపడే వారికి దివ్యౌషధం వంటిది. ఈ లడ్డూ తింటే రక్తంలో హీమోగ్లోబిన్ స్థాయిని పెంచుతుంది.

పల్లీలలో ప్రోటీన్ పవర్:

పల్లీలు ప్రోటీన్‌ సమృద్ధిగా కలిగి ఉంటాయి. ఇవి శరీర కణజాలాన్ని పునరుద్ధరించడంలో, కండరాల పెరుగుదలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

బ్లడ్ షుగర్‌ కంట్రోల్‌:

రాగిలోని సహజ ఫైబర్‌ కార్బోహైడ్రేట్ల జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. దీని వల్ల రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి

ఎముకల బలానికి :

రాగిలో ఉన్న కాల్షియం ఎముకలను బలంగా ఉంచుతుంది. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇది శక్తినిచ్చే ఆహారం.

గుండె ఆరోగ్యానికి పల్లీలు:

పల్లీలలో ఉన్న ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు గుండెకు మేలు చేస్తాయి. చెడు కొవ్వులను తగ్గించి గుండె సంబంధిత సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.

నేచురల్ ఎనర్జీ బూస్టర్:

రాగి, పల్లీల కలయిక శరీరానికి సుదీర్ఘ శక్తినిచ్చే ఎనర్జీ ఫుడ్‌ అని చెప్పవచ్చు. ఇది తింటే రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటాము.

ఇమ్యూనిటీని పెంచే లడ్డూ:

రాగిలో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పల్లీలలోని విటమిన్ E కలయిక రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. తరచూ జలుబు, అలసట తగ్గుతుంది.

డైజెషన్‌కి ఫ్రెండ్లీ:

ఈ లడ్డూలలో ఉన్న సహజ ఫైబర్‌ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పొట్ట ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

డయాబెటిస్‌ ఉన్నవారికి సేఫ్ స్నాక్:

చక్కెర లేకుండా చేసిన రాగి-పల్లి లడ్డూలు డయాబెటిస్‌ ఉన్నవారికి సరైన ఎనర్జీ స్నాక్‌ అని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి.

ఇంట్లోనే తయారు చేయవచ్చు:

రాగిపిండి, వేయించిన పల్లీలు, బెల్లం, నెయ్యి కలిపి వేడి మీద కలిపి చిన్న లడ్డూలుగా చేసుకోవాలి. దీన్ని ఎయిర్‌టైట్ బాక్స్‌లో నిల్వచేస్తే వారం రోజులు తాజాగా ఉంటాయి.

