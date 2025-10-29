రాగిలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఐరన్ ఉంటుంది. ఇది రక్తహీనతతో బాధపడే వారికి దివ్యౌషధం వంటిది. ఈ లడ్డూ తింటే రక్తంలో హీమోగ్లోబిన్ స్థాయిని పెంచుతుంది.
పల్లీలు ప్రోటీన్ సమృద్ధిగా కలిగి ఉంటాయి. ఇవి శరీర కణజాలాన్ని పునరుద్ధరించడంలో, కండరాల పెరుగుదలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
రాగిలోని సహజ ఫైబర్ కార్బోహైడ్రేట్ల జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. దీని వల్ల రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి
రాగిలో ఉన్న కాల్షియం ఎముకలను బలంగా ఉంచుతుంది. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇది శక్తినిచ్చే ఆహారం.
పల్లీలలో ఉన్న ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు గుండెకు మేలు చేస్తాయి. చెడు కొవ్వులను తగ్గించి గుండె సంబంధిత సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.
రాగి, పల్లీల కలయిక శరీరానికి సుదీర్ఘ శక్తినిచ్చే ఎనర్జీ ఫుడ్ అని చెప్పవచ్చు. ఇది తింటే రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటాము.
రాగిలో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పల్లీలలోని విటమిన్ E కలయిక రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. తరచూ జలుబు, అలసట తగ్గుతుంది.
ఈ లడ్డూలలో ఉన్న సహజ ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పొట్ట ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
చక్కెర లేకుండా చేసిన రాగి-పల్లి లడ్డూలు డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి సరైన ఎనర్జీ స్నాక్ అని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి.
రాగిపిండి, వేయించిన పల్లీలు, బెల్లం, నెయ్యి కలిపి వేడి మీద కలిపి చిన్న లడ్డూలుగా చేసుకోవాలి. దీన్ని ఎయిర్టైట్ బాక్స్లో నిల్వచేస్తే వారం రోజులు తాజాగా ఉంటాయి.