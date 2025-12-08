Crispy Texture

రాగి పిండిలో ఒక చెంచా రవ్వ కలిపితే పూరీలు బాగా పొంగి క్రిస్పీగా వస్తాయి.

Vishnupriya
Dec 08,2025
Perfect Dough

పిండిని కాస్త గట్టిగా కలిపితే నూనె తక్కువగా పీలుస్తాయి. కలిపేటప్పుడు తప్పకుండా కొద్దిగా పాలు పోయండి

Oil Control

నూనె బాగా కాగిన తర్వాత అందులో పూరి వెయ్యడం వల్ల..తక్కువ నూనె లాగడమే కాకుండా బాగా పొంగుతాయి..

Healthy Fry

రాగి పిండితో చేసిన పూరీలు సాధారణంగానే నువ్వు నా నూనె తక్కువగా లాగుతాయి. కానీ అందులో రవ్వ వేయడం వల్ల క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయి.

Golden Color

స్టవ్ నూనె బాగా కాలిన తర్వాత సిమ్లో.. పెట్టి వేయిస్తే గోల్డెన్ కలర్ వస్తుంది.

Crisp Sound

ఈ పద్ధతులన్నీ ఫాలో అయితే కరకరలాడే పూరీలు సిద్ధం..

Tasty Result

రాగి పూరీలు రుచి ఇవ్వదమే కాకుండా ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తాయి..

