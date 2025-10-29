రాజ్మాలో 100 గ్రాములకే దాదాపు 24 గ్రాముల ప్రొటీన్ ఉంటుంది. చేపలు, గుడ్లతో సమానంగా శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్ను అందిస్తుంది.
శాఖాహారులు రాజ్మా తింటే ప్రోటీన్ కొరత ఉండదు. జిమ్ వెళ్లేవారికి, బాడీ బిల్డింగ్ చేసే వారికి ఇది నేచురల్ ప్రోటీన్ ఫుడ్.
రాజ్మాలో ఉన్న ఫైబర్ బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ స్థాయిని సంతులనం చేస్తుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది మంచి ఆహారం.
రాజ్మాలోని పొటాషియం, మాగ్నీషియం, ఫైబర్ హృదయ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని తగ్గిస్తాయి.
ఇందులో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటంతో రక్తహీనత తగ్గిస్తుంది. ముఖ్యంగా మహిళలు రాజ్మా తింటే ఎనర్జీ పెరుగుతుంది.
రాజ్మాలో ఉన్న డైట్ ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు సమస్యలు, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల పొట్ట నిండిన భావన ఇస్తుంది. ఎక్కువ తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది, బరువు తగ్గటానికి సహాయపడుతుంది.
రాజ్మాలో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్స్ను తగ్గించి చర్మం, కణజాలాలను రక్షిస్తాయి. ఏజింగ్ స్లో అవుతుంది.
ఇందులో ఉన్న కాల్షియం, మాగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ ఎముకలను బలపరుస్తాయి. ఆస్టియోపోరోసిస్ వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి.
రాజ్మాలోని కార్బోహైడ్రేట్లు స్లోగా జీర్ణమవుతాయి. దీని వలన శరీరానికి రోజంతా శక్తి లభిస్తుంది.