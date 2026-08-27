మీ సోదరి రాశి ఏంటి? రక్షాబంధన్‎కు ఈ గిఫ్ట్స్ ఇస్తే ఫుల్ ఖుష్..!!

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు రక్షాబంధన్ పండగను జరుపుకుంటారు. ఈ పవిత్రమైన రోజు తమ సోదరి రాశిని బట్టి ఎలాంటి బహుమతులు ఇవ్వాలో తెలుసుకుందాం.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

ఈ పవిత్రమైన రోజు తమ సోదర, సోదరీమణులపై ప్రేమానురాగాలను తెలిపేందుకు రాఖీ పండగ ఒక చక్కని అవకాశం అని చెప్పాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

మేషరాశి:

మేషరాశి వారికి కుజుడు అధిపతి. కాబట్టి రాఖీపౌర్ణమి రోజు మీ సోదరికి ఎరుపు రంగు దుస్తువులతోపాటు అందమైన చెవిపోగులు బహుమతిగా ఇవ్వండి.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

వృషభ రాశి:

వృషభ రాశి వారికి శుక్రుడు అధిపతి.. ఈ రోజు మీ శక్తి మేరకు మీ సోదరికి వెండి ఆభరణాలు బహుమతిగా ఇవ్వండి.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

మిథున రాశి:

మిథున రాశి వారికి అధిపతి బుధుడు. మీరు రాఖీ పండగ రోజు మీ సోదరికి ఆకుపచ్చ రంగులో గాజులు ఇవ్వండి.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

కర్కాటక రాశి:

ఈ రాశివారికి చంద్రుడు అధిపతి. మీ సోదరికి తెల్లని వస్తువులు, లేదా వెండి బహుమతులు ఇవ్బంది.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

సింహరాశి:

ఈ రాశి వారికి సూర్యుడు అధిపతి. ఈ రోజు మీ సోదరికి బంగారు ఆభరణాలు లేదా ఎరుపు రంగులో ఉండే ఏ వస్తువైనా సరే బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

కన్య రాశి:

కన్య రాశి వారికి అధిపతి బుధుడు. మీరు ఆకపచ్చ వస్తువులను మీ సోదరికి బహుమతులుగా ఇవ్వవచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

తులా రాశి:

ఈ రాశి వారికి అధిపతి శుక్రుడు. రాఖీ పౌర్ణమి రోజు మీ సోదరికి వెండి ఆభరణాలు లేదా కొత్త బట్టలను బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

వృశ్చిక రాశి:

ఈ రాశివారికి కుజుడు అధిపతి. మీ సోదరికి ఎరుపు, గులాబీ లేదా పసుపు రంగు వస్తువులను బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

ధనస్సు:

వీరికి గరుడు అధిపతి కాబట్టి సోదరికి బంగారు ఆభరణాలు లేదా పసుపు రంగు దస్తువులు ఇవ్వొవచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

మకర :

ఈ రాశివారికి భగవానుడు అధిపతి.. వీరు స్మార్ట్ గాడ్జెట్లు బహుమతిగా ఇవ్వవచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

కుంభరాశి:

కుంభ రాశి వారికి శని దేవుడు అధిపతి. ఈ రోజు మీ సోదరికి నీలి రంగు వస్త్రాలు బహుమతిగా ఇవ్వండి.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

మీన రాశి:

ఈ రాశి వారికి గరుడు అధిపతి.. మీ సామర్థ్యం బట్టి సోదరికి పసుపు రంగు దుస్తువులను బహుమతిగా ఇవ్వండి.

Published by: Bhoomi | Aug 27, 2026

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