మేషరాశి వారికి కుజుడు అధిపతి. కాబట్టి రాఖీపౌర్ణమి రోజు మీ సోదరికి ఎరుపు రంగు దుస్తువులతోపాటు అందమైన చెవిపోగులు బహుమతిగా ఇవ్వండి.
వృషభ రాశి వారికి శుక్రుడు అధిపతి.. ఈ రోజు మీ శక్తి మేరకు మీ సోదరికి వెండి ఆభరణాలు బహుమతిగా ఇవ్వండి.
మిథున రాశి వారికి అధిపతి బుధుడు. మీరు రాఖీ పండగ రోజు మీ సోదరికి ఆకుపచ్చ రంగులో గాజులు ఇవ్వండి.
ఈ రాశివారికి చంద్రుడు అధిపతి. మీ సోదరికి తెల్లని వస్తువులు, లేదా వెండి బహుమతులు ఇవ్బంది.
ఈ రాశి వారికి సూర్యుడు అధిపతి. ఈ రోజు మీ సోదరికి బంగారు ఆభరణాలు లేదా ఎరుపు రంగులో ఉండే ఏ వస్తువైనా సరే బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు.
కన్య రాశి వారికి అధిపతి బుధుడు. మీరు ఆకపచ్చ వస్తువులను మీ సోదరికి బహుమతులుగా ఇవ్వవచ్చు.
ఈ రాశి వారికి అధిపతి శుక్రుడు. రాఖీ పౌర్ణమి రోజు మీ సోదరికి వెండి ఆభరణాలు లేదా కొత్త బట్టలను బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు.
ఈ రాశివారికి కుజుడు అధిపతి. మీ సోదరికి ఎరుపు, గులాబీ లేదా పసుపు రంగు వస్తువులను బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు.
వీరికి గరుడు అధిపతి కాబట్టి సోదరికి బంగారు ఆభరణాలు లేదా పసుపు రంగు దస్తువులు ఇవ్వొవచ్చు.
ఈ రాశివారికి భగవానుడు అధిపతి.. వీరు స్మార్ట్ గాడ్జెట్లు బహుమతిగా ఇవ్వవచ్చు.
కుంభ రాశి వారికి శని దేవుడు అధిపతి. ఈ రోజు మీ సోదరికి నీలి రంగు వస్త్రాలు బహుమతిగా ఇవ్వండి.
ఈ రాశి వారికి గరుడు అధిపతి.. మీ సామర్థ్యం బట్టి సోదరికి పసుపు రంగు దుస్తువులను బహుమతిగా ఇవ్వండి.