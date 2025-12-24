Rice Idli

పిండి ఇడ్లీ ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇస్తుంది. ఎక్కువగా తింటే బరువు పెరుగుతారు.

Vishnupriya
Dec 24,2025
Rava Idli

రవ్వ ఇడ్లీ తేలికగా జీర్ణమవుతుంది. తక్కువ మోతాదులో తింటే బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.

Fiber Difference

రవ్వలో ఫైబర్ కొంచెం ఎక్కువ. ఆకలి త్వరగా తగ్గుతుంది.

Calorie Count

పిండి ఇడ్లీ కంటే రవ్వ ఇడ్లీ కేలరీలు కొద్దిగా తక్కువ. డైట్‌కు బెటర్.

Portion Rule

ఏ ఇడ్లీ అయినా మోతాదు ముఖ్యం. ఎక్కువైతే బరువు పెరగటం ఖాయం.

Best Pair

పుదీనా చట్నీ లాంటి వాటితో తింటే బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. పల్లీల చట్నీ తింటే మరింత బరువు పెరగడం ఖాయం.

Smart Choice

బరువు తగ్గాలంటే రవ్వ ఇడ్లీ కొంచెం బెటర్. కానీ ఎటువంటి ఇడ్లీ అయినా మితంగా తినాలి అని మైండ్లో పెట్టుకోవడం ఉత్తమం.

