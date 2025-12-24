పిండి ఇడ్లీ ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇస్తుంది. ఎక్కువగా తింటే బరువు పెరుగుతారు.
రవ్వ ఇడ్లీ తేలికగా జీర్ణమవుతుంది. తక్కువ మోతాదులో తింటే బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.
రవ్వలో ఫైబర్ కొంచెం ఎక్కువ. ఆకలి త్వరగా తగ్గుతుంది.
పిండి ఇడ్లీ కంటే రవ్వ ఇడ్లీ కేలరీలు కొద్దిగా తక్కువ. డైట్కు బెటర్.
ఏ ఇడ్లీ అయినా మోతాదు ముఖ్యం. ఎక్కువైతే బరువు పెరగటం ఖాయం.
పుదీనా చట్నీ లాంటి వాటితో తింటే బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. పల్లీల చట్నీ తింటే మరింత బరువు పెరగడం ఖాయం.
బరువు తగ్గాలంటే రవ్వ ఇడ్లీ కొంచెం బెటర్. కానీ ఎటువంటి ఇడ్లీ అయినా మితంగా తినాలి అని మైండ్లో పెట్టుకోవడం ఉత్తమం.