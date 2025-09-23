రాత్రిపూట ఏది తినాలి అన్నది చాలా మందికి డౌట్గా ఉంటుంది.
తెల్ల అన్నం తిన్న వెంటనే త్వరగా జీర్ణమవుతుంది కానీ.. అందులో ఉండే అధిక కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్ల .. కొంచెం ఎక్కువ తిన్న బరువు పెరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ.
గోధుమ రోటీ తింటే నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతుంది, రాత్రంతా పొట్ట నిండిన ఫీలింగ్ ఇస్తుంది.
బరువు తగ్గాలని అనుకునే వారు రాత్రిపూట రోటీ తినడం మంచిది.
చక్కెర ఉన్నవారు కూడా రోటీ తీసుకోవడం ద్వారా షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది.
అయితే వారంలో 2–3 సార్లు మాత్రమే అన్నం, మిగతా రోజులు రోటీ తినడం ఆరోగ్యానికి బాగుంటుంది.
రాత్రిపూట లైట్ ఫుడ్ తినడమే ఆరోగ్యానికి మంచిది.