Benefits

అన్నం గంజి వాడితే జుట్టు మృదువుగా, మెరుస్తుంది..ఇది జుట్టు వేర్లకు పోషణ ఇస్తుంది.

Vishnupriya
Sep 28,2025
How to Make

అన్నం కొంచెం ఉడికించి, వాటి నీరుతో గంజిని తయారు చేసి.. చిన్న గ్లాసుల కోసం.. ఫ్రిజ్‌లో పెట్టవచ్చు.

Application Method

ఈ గంజిని.. తలకు రాస్తే, 20-30 నిమిషాలు వదిలేసి తడవని నీటితో శాంపూతో కడిగియ్యండి.

Frequency

ప్రతివారం 2-3 సార్లు ఈ పద్ధతి పాటిస్తే రిజల్ట్ బాగా కనిపిస్తుంది.

Precautions

గంజి పూర్తిగా చల్లగా ఉన్నప్పుడే వాడండి; ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ముందు డాక్టర్ సంప్రదించండి. చిన్న అలెర్జీ వచ్చినట్లయితే వాడకండి.

Expected Results

క్రమం పాటిస్తే జుట్టు బలపడటం, కొత్త జుట్టు పెరగడం.. మెరుగైన మెరుపు కనిపిస్తాయి.

Quick Tip

గంజికి బాగా పోషకాలు కల్పించాలంటే కొంత కొబ్బరి నూనె లేదా బాదం నూనె కలిపి మసాజ్ చేయండి..ఫలితం మెరుగవుతుంది.

