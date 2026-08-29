Roti Side Effects: రాత్రిపూట అతిగా చపాతీలు తింటున్నారా..?.. ఈ డెంజర్ లో పడ్డట్లే..!
కొంతమంది ఇటీవల రాత్రిపూట ఎక్కువగాచపాతీలను తింటున్నారు.
ముఖ్యంగా డయాబెటిక్ వారు, అతిగా లావుగా ఉన్న వారురోటీలను తింటారు.
చపాతీలు అతిగా తింటే కొంత మందిలో పొత్తి కడుపులో నొప్పి వస్తుంది.
కడుపులో ఏదో రకంగా బిగిసిపోయినట్లు ఉంటుంది.
మలబద్దకం సమస్యల తో కడుపంతా చాలా ఉబ్బినట్లు ఉంటుంది.
ఇలాంటి వారిలో నడుము నొప్పి సమస్యలు కూడా వస్తాయి.
అందుకు ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్న వారు రోటీలను అవాయిడ్ చేయాలి.
జుట్టు రాలడం, తెల్లజుట్టు సమస్యలు కూడా వస్తాయి.
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