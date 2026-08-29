Roti Side Effects: రాత్రిపూట అతిగా చపాతీలు తింటున్నారా..?.. ఈ డెంజర్ లో పడ్డట్లే..!

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

కొంతమంది ఇటీవల రాత్రిపూట ఎక్కువగాచపాతీలను తింటున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

ముఖ్యంగా డయాబెటిక్ వారు, అతిగా లావుగా ఉన్న వారురోటీలను తింటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

చపాతీలు అతిగా తింటే కొంత మందిలో పొత్తి కడుపులో నొప్పి వస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

కడుపులో ఏదో రకంగా బిగిసిపోయినట్లు ఉంటుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

మలబద్దకం సమస్యల తో కడుపంతా చాలా ఉబ్బినట్లు ఉంటుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

ఇలాంటి వారిలో నడుము నొప్పి సమస్యలు కూడా వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

అందుకు ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్న వారు రోటీలను అవాయిడ్ చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

జుట్టు రాలడం, తెల్లజుట్టు సమస్యలు కూడా వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 29, 2026

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