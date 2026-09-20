Roti Side Effect: చపాతీలను రాత్రిపూట తింటున్నారా..?.. ఈడెంజర్ లో పడ్డట్లే..!

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

చాలా మంది చపాతీలను ఎంతో ఇష్టంతో తింటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

ముఖ్యంగా వైద్యులు సైతం రోటీలు తినాలని డయాబెటిక్, బెల్లీ సమస్యలున్నవారిిక చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

రోటీలు రాత్రి పూట తింటే కొన్నిరకాలైన సమస్యలు తలెత్తుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

రోటీల వల్ల కొంత మందిలో తలనొప్పివంటి సమస్యలు కన్పిస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

రాత్రిపూట తినడం వల్ల జీర్ణంకాక పలు సమస్యలు వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

ఒత్తిడి, అజీర్తి, మలబద్దకం వంటి సమస్యలు కొంత మందిలో కన్పిస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

అందుకే రాత్రి బెడ్ టైమ్ వరకు కాకుండా తొందరగా రోటీలు తినాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

పొట్ట చుట్టు, నడుము భాగంలో కొవ్వున్న వాళ్లు నియమితంగా రోటీలు తినాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

కొంత మందిలో రోటీ చెడు ప్రభావం వల్ల జుట్టు రాలడం కూడా కన్పిస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

VIEW ALL
Read Next Story