Roti Side Effect: చపాతీలను రాత్రిపూట తింటున్నారా..?.. ఈడెంజర్ లో పడ్డట్లే..!
చాలా మంది చపాతీలను ఎంతో ఇష్టంతో తింటారు.
ముఖ్యంగా వైద్యులు సైతం రోటీలు తినాలని డయాబెటిక్, బెల్లీ సమస్యలున్నవారిిక చెప్తారు.
రోటీలు రాత్రి పూట తింటే కొన్నిరకాలైన సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
రోటీల వల్ల కొంత మందిలో తలనొప్పివంటి సమస్యలు కన్పిస్తాయి.
రాత్రిపూట తినడం వల్ల జీర్ణంకాక పలు సమస్యలు వస్తాయి.
ఒత్తిడి, అజీర్తి, మలబద్దకం వంటి సమస్యలు కొంత మందిలో కన్పిస్తాయి.
అందుకే రాత్రి బెడ్ టైమ్ వరకు కాకుండా తొందరగా రోటీలు తినాలి.
పొట్ట చుట్టు, నడుము భాగంలో కొవ్వున్న వాళ్లు నియమితంగా రోటీలు తినాలి.
కొంత మందిలో రోటీ చెడు ప్రభావం వల్ల జుట్టు రాలడం కూడా కన్పిస్తుంది.
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