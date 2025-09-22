Dosa Recipe

సాదా దోస ప్రతి సౌత్ ఇండియా ఇంట్లోనూ.. సాధారణంగా చేసే టిఫన్. మరి దీన్ని రుచిగా ఎలా చేసుకోవాలంటే

Vishnupriya
Sep 22,2025
Batter Preparation

ముందుగా రెండు గ్లాసుల ఉద్ధి పప్పు, రెండు గ్లాసుల ఉప్పుడు బియ్యం, ఒక గ్లాస్ పచ్చి బియ్యం, రెండు స్పూన్ల అతుకులు.. నానబెట్టి..మిక్సీ వేసుకోవాలి

Fermentation

పిండిని 8–10 గంటల పాటు ఉంచి ఫర్మెంట్ చేసుకోవాలి.

Cooking Dosa

ఆపైన స్టవ్ పై పాన్ బాగా కాలనివ్వాలి.. పాన్ సరిగ్గా కాలేక పోతే దోస సరిగ్గా రాదు..

Golden Crisp

ఆ తర్వాత దోశ పిండిని దోస లాగా పోసి.. కొద్దిగా నూనె వేసి రెండు వైపులా బాగా కాదనివ్వాలి.

Serving Suggestion

చట్నీ లేదా సాంబార్ తో తింటే ఈ దోశ చాలా రుచిగా ఉంటుంది.

Healthy Snack

నూనె తక్కువ వేసుకుని..దోస రోజు తినడం వల్ల కూడా ఆరోగ్యానికి మేలే చేస్తుంది తప్ప హాని చెయ్యదు.

