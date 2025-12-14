Low Calorie Sweet

సజ్జ లడ్డు తక్కువ కేలరీలతో ఉంటుంది. రాత్రి తిన్నా బరువు పెరగరు. ముఖ్యంగా ఇది రాత్రి తినటం వల్ల ఆకలి ఎక్కువగా వేయదు.

Vishnupriya
Dec 14,2025
Fiber Rich

సజ్జలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆకలి తగ్గి పొట్ట నిండిన భావన ఉంటుంది.

Sugar Control

బెల్లం సహజ తీపిని ఇస్తుంది. షుగర్ స్పైక్స్ తగ్గుతాయి.

Energy Balance

నెయ్యి మితంగా వాడితే శక్తి ఇస్తుంది. అలసట లేకుండా నిద్ర బాగా పడుతుంది.

Easy Digestion

రాత్రి తిన్నా జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరుగుతుంది. గ్యాస్ సమస్యలు రావు.

Simple Preparation

సజ్జ పిండిని వేయించి బెల్లం పాకం, నెయ్యి కలిపితే లడ్డు తయారవుతుంది. ఇంట్లోనే త్వరగా చేసుకోవచ్చు.

Daily One Rule

రోజుకు ఒక్క లడ్డు సరిపోతుంది. క్రమంగా బరువు తగ్గడం కనిపిస్తుంది.

