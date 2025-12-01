Samantha: ఒక్కటైన సమంత, రాజ్ నిడమోరు.. ఈ చీరల్లో సమంత మెరుపులు మామూలుగా లేవు..!!

Bhoomi
Dec 01,2025
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత జీవితంలో కొత్త అధ్యయనం షురూ అయ్యింది. నాగచైతన్యతో విడాకుల తర్వాత ఇన్ని రోజులు ఒంటరిగా ఉన్న సమంత రెండో పెళ్లి చేసుకుంది.

డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి పెళ్లికి కొంతమంది అతిథులు మాత్రమే హాజరైనట్లు సమాచారం.

Royal Queen Look

సమంత అద్భుతమైన గోల్డ్ జరీతో ఉన్న పట్టు చీరను మ్యాచ్ అయ్యే బ్లౌజ్‌తో ధరించి రాజసమయమైన ఎలిగెన్స్‌ను ప్రతిబింబించింది. ఆమె లుక్ ప్రతి ఒక్కరి దృష్టిని వెంటనే ఆకర్షించింది.

Pastel Glow

పాస్టెల్ టోన్‌లోని షీర్ చీరను గోల్డ్ జరీ అంచులు, ఎలిగెంట్ ఫ్లోరల్ డిజైన్స్‌తో సమంత అందాన్ని మరింత హైలైట్ చేసింది.

Retro Charm

ఎరుపు సీక్విన్ చీరలో సమంతలా రెట్రో స్టైల్‌ను ఎవరు అంత అందంగా తీసుకురాలేరు. సింపుల్ అయినా స్టైలిష్ గా ఆమె గ్లామర్ సంపూర్ణంగా మెరిసింది.

Blue Magic

గ్లామరస్ బ్లూ చీరతో పాటు హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్‌ను ధరించిన సమంత, రిఫ్రెషింగ్ , స్టైలిష్ లుక్‌తో అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

Pretty in Pink

పింక్ సిల్క్ చీరలో సమంత ఎలిగెన్స్‌తో మెరిసింది. మ్యాచింగ్ స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్‌ ఆమె లుక్‌కి పర్ఫెక్ట్ కంప్లీషన్ ఇచ్చింది.

Timeless Beauty

ఎల్లో వైట్ కాంబినేషన్ లోని చీరను ట్రెండీ బ్లౌజ్‌తో జతచేసి సమంత క్లాసికల్, మాడ్రన్ స్టైల్‌కు అద్భుతమైన మేళవింపును తీసుకువచ్చింది.

