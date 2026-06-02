Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: సంకట హర చతుర్థి.. గణపయ్య పూజ చేసేటప్పుడు ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయకూడదు..!
అధిక జ్యేష్ట మాసంలో ఈసారి సంకట హర చతుర్థిని మనం జూన్ 3న జరుపుకుంటాం.
ఈ రోజున చాలా మంది విఘ్నాలు దూరం చేేసే గణపయ్యను పూజించుకుంటారు.
ముఖ్యంగా పసుపుతో చేసిన గణేషుడ్ని పూజిస్తే అన్నిరకాల విఘ్నాలు దూరమౌతాయి.
గణపయ్య పూజలో తులసీ దళాల్ని ఉపయోగించకూడదు.
సంకట హరచతుర్థి రోజున పొరపాటున కూడా ఉల్లిపాయలకు దూరంగా ఉండాాలి.
మద్యం, మాంసాహరాలకు దూరంగా ఉంటూ, ఓంగం గణపతయే నమ అని స్మరించుకొవాలి.
విరిగిన బియ్యంను అక్షింతలుగా అస్సలు ఉపయోగించకూడదు.
రోజంతా దైవనామస్మారణలో ఉంటూ, సాత్విక ఆహరంతిని, రాత్రిచంద్రదర్శనం తర్వాత ఉపవాసం విరమించాలి.
