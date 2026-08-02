Sankashti Chaturthi: సంకట హర గణేషపూజ.. ఈ ఒక్కపనిచేస్తే పెళ్లిలో విఘ్నాలు దూరమవ్వడంతో పాటు ఆర్థిక లాభాలు..!
Sankashti Chaturthi: సంకట హర గణేషపూజ.. ఈ ఒక్కపనిచేస్తే పెళ్లిలో విఘ్నాలు దూరమవ్వడంతో పాటు ఆర్థిక లాభాలు..!
సంకట హరచవితి రోజున ప్రత్యేకంగా గణేషుడ్ని ఆరాధించుకొవాలి.
కొబ్బరి కాయ, అరటి పండ్లను నివేదన చేయాలి.
నెయ్యితొ ప్రత్యేకంగా దీపారాధన చేసి విఘ్నాలు దూరం చేయాలని ప్రార్థించాలి.
గణపయ్యను షోడషోపచారాలతో పూజించుకోవాలి.
గరికను సమర్పించుకుని, ఎర్రని పూలతో పూజించుకుంటే ఆర్థిక సమస్యలుండవు
కొబ్బరి బెల్లం అంటే స్వామి వారికి సమర్పిస్తే పెళ్లిలో ఆటంకాలు దూరమౌతాయి.
తులసీ దళాల్ని గణేషుడి పూజలో ఉపయోగించకూడదు.
శివుడ్ని కూడా ప్రత్యేకంగా పూజించి అభిషేకం చేయాలి.
రాత్రి సమయంలో పసుపు గణపతి చేసి చంద్రదోయం తర్వాత పూజలు చేయాలి.
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