Sankashti Chaturthi: సంకట హర గణేషపూజ.. ఈ ఒక్కపనిచేస్తే పెళ్లిలో విఘ్నాలు దూరమవ్వడంతో పాటు ఆర్థిక లాభాలు..!

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

Sankashti Chaturthi: సంకట హర గణేషపూజ.. ఈ ఒక్కపనిచేస్తే పెళ్లిలో విఘ్నాలు దూరమవ్వడంతో పాటు ఆర్థిక లాభాలు..!

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

సంకట హరచవితి రోజున ప్రత్యేకంగా గణేషుడ్ని ఆరాధించుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

కొబ్బరి కాయ, అరటి పండ్లను నివేదన చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

నెయ్యితొ ప్రత్యేకంగా దీపారాధన చేసి విఘ్నాలు దూరం చేయాలని ప్రార్థించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

గణపయ్యను షోడషోపచారాలతో పూజించుకోవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

గరికను సమర్పించుకుని, ఎర్రని పూలతో పూజించుకుంటే ఆర్థిక సమస్యలుండవు

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

కొబ్బరి బెల్లం అంటే స్వామి వారికి సమర్పిస్తే పెళ్లిలో ఆటంకాలు దూరమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

తులసీ దళాల్ని గణేషుడి పూజలో ఉపయోగించకూడదు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

శివుడ్ని కూడా ప్రత్యేకంగా పూజించి అభిషేకం చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

రాత్రి సమయంలో పసుపు గణపతి చేసి చంద్రదోయం తర్వాత పూజలు చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

VIEW ALL
Read Next Story