జుట్టు ఒత్తుగా, పొడవుగా పెరగాలా? ఇంట్లోనే ఈ గింజల నూనె తయారీ ఇలా!
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
గుమ్మడి గింజల్లో జింక్, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు ఎదుగుదలకు అత్యంత ముఖ్యమైనవి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
ఈ నూనె తయారీకి మీకు ఒక కప్పు పచ్చి గుమ్మడి గింజలతోపాటు ఒక కప్పు కొబ్బరి నూనె లేదా ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
ముందుగా గుమ్మడి గింజలను తక్కువ మంటపై దోరగా వేయించాలి. అవి కొద్దిగా రంగు మారే వరకు వేయించి, చల్లారనివ్వాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
చల్లారిన గింజలను మిక్సీ పట్టి, మెత్తటి పొడిలా చేసుకోవాలి. ఈ పొడి ఎంత మెత్తగా ఉంటే అంత మంచిది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
ఒక పాత్రలో నీరు పోసి మరిగించి, దానిపై మరో గాజు పాత్రను ఉంచాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
పై పాత్రలో మీరు ఎంచుకున్న క్యారియర్ ఆయిల్ను పోసి, అందులో గుమ్మడి గింజల పొడిని కలపాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
తక్కువ మంటపై ఈ మిశ్రమాన్ని కనీసం 30-45 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. ఇది గింజల్లోని పోషకాలను నూనెలోకి గ్రహించడానికి సహాయపడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
మరిగిన తర్వాత మిశ్రమాన్ని స్టవ్ పై నుండి దించి, పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
చల్లారిన నూనెను ఒక శుభ్రమైన కాటన్ వస్త్రం లేదా జల్లెడ సహాయంతో వడపోసి, ఒక గాజు సీసాలో భద్రపరుచుకోవాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
వారానికి రెండుసార్లు ఈ నూనెను గోరువెచ్చగా చేసి కుదుళ్లకు పట్టించి బాగా మసాజ్ చేయాలి. గంట తర్వాత కెమికల్స్ లేని షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
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