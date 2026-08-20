ఈ గింజలు రోజూ ఉదయం తింటే రక్తం పెరుగుతుంది..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
బొప్పాయి, బొప్పాయి ఆకుల రసం, బొప్పాయి గింజలు తింటే ప్లేట్ లెట్ కౌంట్ పెరుగుతుంది. డెంగ్యూతో బాధపడేవారికి ఆకుల రసం తాగితే ప్లేట్ లెట్స్ పెరుగుతాయని హెల్త్ లైన్ తెలిపింది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
దానిమ్మలో ఐరన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎర్రరక్తకణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతాయి. ప్లేట్ లెట్ కౌంట్ ను తగ్గకుండా స్థిరంగా ఉంచుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
పాలకూరలో విటమిన్ కె అధిక మోతాదులో ఉంటుంది. ఇది రక్తం గడ్డకట్టడానికి, రక్తకణాలు, ప్లేట్ లెట్స్ పెరిగేందుకు సహాయపడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
గుమ్మడి గింజలు, కాయలో విటమిన్ ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఇది ఎముక మజ్జలో ప్లేట్ లెట్లను తయారు చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
బీట్ రూట్ లో ఐరన్, ఫొలేట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్త ప్రసరణను పెంచుతుంది. రక్తకణాలు, ప్లేట్ లెట్ కౌంట్ ను పెంచేలా చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
ఉసిరికాయలో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఇమ్యూనిటీని పెంచి రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
గోధుమగడ్డి రసంలో క్లోరోఫిల్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. ఇది రక్తంలోని హిమోగ్లోబిన్, ప్లేట్ లెట్ కౌంట్ ను పెంచేలా చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
అవకాడోలో కూడా ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. దీనిలో ఫొలేట్, విటమిన్ సి పుష్కలంగా లభిస్తుంది. అవకాడో తింటే ప్లేట్ లెట్ ఉత్పత్తి మరింత పెరుగుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
ఎండుద్రాక్షలో ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఎండుద్రాక్ష తింటే రక్తకణాలు, ప్లేట్ లెట్ కౌంట్ మరింత పెరుగుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
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