ప్రతి మహిళ డైట్‌లో ఉండాల్సిన గింజలు.. తింటే ఈ సమస్యలన్నీ మాయం!

Published by: Bhoomi | Sep 01, 2026

అవిసె గింజలు మహిళలకు తప్పనిసరిగా తమ డైట్లో చేర్చుకోవాలి. వీటిలో ఉండే లిగ్నాన్లు, ఇమేగా3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఈస్ట్రోజెల్ లెవల్స్, పీసీఓడీ, పీసీఓఎస్, పీరియడ్ సమస్యలను తగ్గిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 01, 2026

పొద్దు తిరుగుడు గింజలు తింటే ఇందులోని జింక్, సెలీనియం.. మహిళల్లో థైరాయిడ్ గ్రంథి సక్రమంగా పనిచేసేందుకు అవసరం పడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 01, 2026

నువ్వులు, చియా గింజల్లో క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం,భాస్వరం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఆస్టియోపోరోసిస్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించి..ఎముకలను బలంగా ఉంచుతాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 01, 2026

మహిళల జుట్టు బలం ఉండాలంటే డైట్లో గుమ్మడి గింజలు చేర్చుకోండి. అందులోని విటమిన్ ఈ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని మెరిచేలా చేస్తాయి. ముడతలను తగ్గిస్తాయి. జుట్టు ఊడటాన్ని తగ్గిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 01, 2026

చియా సీడ్స్, ఫ్లాక్స్ సీడ్స్‌లలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఇది అతిగా తినడాన్ని నివారించి బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 01, 2026

సహజ సిద్ధమైన ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఈ విత్తనాలు మలబద్ధకం సమస్యను నివారించి, పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 01, 2026

గుమ్మడిగింజలు, నువ్వులలో ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. రోజూ వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ శాతం పెరిగి, మహిళల్లో ఎక్కువగా కనిపించే నీరసం, అలసట తగ్గుతాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 01, 2026

ఫ్లాక్స్, చియా సీడ్స్‌లో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచికొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడం ద్వారా గుండె రక్తనాళాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 01, 2026

గుమ్మడి గింజలలో అమైనో యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి, మంచి నిద్ర పట్టేలా చేయడంలో. మూడ్ స్వింగ్స్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 01, 2026

40 దాటిన మహిళలలో మెనోపాజ్ సమయంలో వచ్చే హాట్ ఫ్లాషెస్, చికాకు వంటి లక్షణాలను నియంత్రించడంలో ఈ గింజలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 01, 2026

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