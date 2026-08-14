ఉదయాన్నే 10 గింజలు తింటే.. షుగర్, కొలెస్ట్రాల్కు చెక్..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్లను తగ్గించడంలో మెంతులు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. అంతేకాదు రక్తపోటు , గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
మెంతుల్లో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి, విటమిన్ బి1. విటమిన్ బి2, ఫైబర్, కాల్షియం అధిక మోతాదులో ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
మెంతుల్లో ఉండే ముసిలేజ్ అనే పదార్థం గ్యాస్ట్రిటిస్, మలబద్ధకం, ఎసిడిటి వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
షుగర్ వ్యాధితో బాధపడేవారు నీటిలో నానబెట్టి రెగ్యులర్ గా తాగితే చాలా వరకు షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
మెంతుల పొడి లేదా నానబెట్టిన మెంతి గింజల పేస్టును తలకు రాసుకుంటే చుండ్రు తగ్గుతుంది. జుట్టు రాలే సమస్య కూడా తగ్గుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ముఖంపై మడుతలు, మచ్చలను తగ్గిస్తాయి. చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మార్చుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
మెంతులు మితంగా తీసుకోవాలి. ఎక్కువగా తీసుకుంటే కడుపులో మంట, విరేచనాలు, జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
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