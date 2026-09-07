కోట్లాది మందికి తెలియని సీక్రెట్.. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి, జుట్టు ఒత్తుగా పెంచే సూపర్ సీడ్స్!
Published by:
Bhoomi
| Sep 07, 2026
మార్కెట్లో అతి తక్కువ ధరలోనే లభించే రకరకాల విత్తనాలు (ఫ్లాక్స్, సియా, పంప్కిన్ సీడ్స్ మొదలైనవి) ఖరీదైన సప్లిమెంట్లకు అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయమని చెప్పాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 07, 2026
వీటిలో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, కరిగే ఫైబర్ శరీరంలోని ఎల్డిఎల్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 07, 2026
జింక్, బయోటిన్, ఐరన్, ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఈ విత్తనాలు కుదుళ్లను దృఢపరచి, జుట్టు రాలడాన్ని అరికడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 07, 2026
ఈ సీడ్స్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉండి, గుండెపోటు వంటి తీవ్ర సమస్యల ముప్పు తగ్గుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 07, 2026
ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కొద్ది మొత్తంలో తీసుకున్నా కడుపు నిండిన భావన కలిగి, అధిక ఆకలిని నివారిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 07, 2026
కార్బోహైడ్రేట్లు నెమ్మదిగా జీర్ణమయ్యేలా చేసి, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు ఆకస్మికంగా పెరగకుండా చూస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 07, 2026
విటమిన్ E, యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మానికి ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షణ కల్పించి, చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 07, 2026
కాల్షియం, మెగ్నీషియం ఉండటం వల్ల ఎముకల దృఢత్వానికి, జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరుగవ్వడానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 07, 2026
వీటిని కాస్త వేయించి స్నాక్స్గా తినవచ్చు లేదా నీటిలో నానబెట్టి స్మూతీలు, సలాడ్లలో చల్లుకుని కూడా తీసుకోవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 07, 2026
ఎంత మేలు చేసినా రోజుకు 1 నుండి 2 చెంచాల విత్తనాలు మాత్రమే తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి సురక్షితమని వైద్యులు చెబుతున్నారు..
Published by:
Bhoomi
| Sep 07, 2026
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