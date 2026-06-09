Tea: చాయ్ అతిగా తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?
భారతీయుల్లో చాలామంది దాదాపు ఒక రోజులో నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు తప్పకుండా చాయ్ తాగుతూ ఉంటారు.
ముఖ్యంగా ఆఫీసుల్లో పనులు చేసేవారు ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి దాదాపు 5 సార్లు చాయ్ తాగే వారు ఉంటారు.
నిజానికి అతిగా చాయ్ తాగడం శరీరానికి అంత మంచిది కాదని కొంతమంది ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అతిగా చాయ్ తాగడం వల్ల అందులో లభించే కెఫిన్ జీర్ణ క్రియపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
ముఖ్యంగా కొంతమందిలో ఇలా చాయ్ తాగడం వల్ల అసిడిటీ వంటి సమస్యలతో పాటు గ్యాస్టిక్ వంటి సమస్యలు కూడా వస్తాయి.
ఎక్కువగా ఖాళీ కడుపుతో అతిగా చాయ్ తాగడం వల్ల జీర్ణ క్రియ పూర్తిగా దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఇప్పటికే నిద్రలేమి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు చాయ్ ఎక్కువగా తాగడం అంత మంచిది కాదట.
కొంతమందిలో ఎక్కువగా చాయ్ తాగడం వల్ల మానసిక ఆందోళనతో పాటు ఇతర మానసిక సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
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