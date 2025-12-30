Warm Oil Care

గోరువెచ్చని ఆముదం నూనెతో మోకాళ్లకు.. మసాజ్ చేస్తే నొప్పి తగ్గుతుంది. రక్తప్రసరణ మెరుగవుతుంది.

Turmeric Support

అలానే వంటల్లో పసుపు ఉపయోగించడం తప్పనిసరి. పసుపు శరీరంలో వాపును తగ్గిస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది.

Daily Movement

చిన్న నడక మోకాళ్ల కదలికకు సహాయపడుతుంది. పూర్తిగా కదలకుండా ఉండకూడదు.

Calcium Intake

కాల్షియం ఉన్న ఆహారం తీసుకుంటే ఎముకలు బలపడతాయి. నొప్పులు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

Weight Balance

అధిక బరువు మోకాళ్లపై ఒత్తిడి పెడుతుంది. బరువు తగ్గితే నొప్పి తగ్గుతుంది.

Warm Compress

వేడినీటి కాంప్రెస్ మోకాళ్లకు చాలా మేలు చేస్తుంది. కండరాలు సడలుతాయి.

Consistent Care

ఈ అలవాట్లు కొనసాగితే మోకాళ్ల నొప్పులు క్రమంగా తగ్గుతాయి. నడక సులభమవుతుంది.

