గోరువెచ్చని ఆముదం నూనెతో మోకాళ్లకు.. మసాజ్ చేస్తే నొప్పి తగ్గుతుంది. రక్తప్రసరణ మెరుగవుతుంది.
అలానే వంటల్లో పసుపు ఉపయోగించడం తప్పనిసరి. పసుపు శరీరంలో వాపును తగ్గిస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది.
చిన్న నడక మోకాళ్ల కదలికకు సహాయపడుతుంది. పూర్తిగా కదలకుండా ఉండకూడదు.
కాల్షియం ఉన్న ఆహారం తీసుకుంటే ఎముకలు బలపడతాయి. నొప్పులు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
అధిక బరువు మోకాళ్లపై ఒత్తిడి పెడుతుంది. బరువు తగ్గితే నొప్పి తగ్గుతుంది.
వేడినీటి కాంప్రెస్ మోకాళ్లకు చాలా మేలు చేస్తుంది. కండరాలు సడలుతాయి.
ఈ అలవాట్లు కొనసాగితే మోకాళ్ల నొప్పులు క్రమంగా తగ్గుతాయి. నడక సులభమవుతుంది.