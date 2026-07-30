Periods Pain Tips: పీరియడ్స్ నొప్పి భరించలేకపోతున్నారా..?.. ఈ చిట్కాలు మీ కోసం..!

Published by: Inamdar Paresh | Jul 30, 2026

చాాలా మంది పీరియడ్స్ సమస్యలతో తీవ్ర అసౌకర్యంకు గురౌతుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 30, 2026

ఇలాంటి సమయంలో ఫుడ్ కంటే ఫ్రూట్స్, జ్యూస్ లను ఎక్కువగా తినాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 30, 2026

ఈ సమయంలో బ్లీడింగ్, వైట్ డిశ్చార్జ్ తో నరకం అనుభవిస్తుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 30, 2026

అందుకు ఫ్రూట్స్ లను ఎక్కువగా తింటే కడుపునొప్పి పెయిన్ రాదని చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 30, 2026

చపాతీలు తినడం కూడా చాలా మంచి దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 30, 2026

పొత్తికడుపులో నొప్పిగా ఉంటే.. నిటారుగా పడుకుంటే క్రమంగా పెయిన్ రిలీఫ్ ఉంటుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 30, 2026

ఉసిరిని తింటే దీనిలో ఉండే గుణాలు ఒత్తిడిని దూరం చేస్తాియి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 30, 2026

ఈ సమయంలో గుడ్డును తింటే శరీరంలో ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుందని చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 30, 2026

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