Periods Pain Tips: పీరియడ్స్ నొప్పి భరించలేకపోతున్నారా..?.. ఈ చిట్కాలు మీ కోసం..!
చాాలా మంది పీరియడ్స్ సమస్యలతో తీవ్ర అసౌకర్యంకు గురౌతుంటారు.
ఇలాంటి సమయంలో ఫుడ్ కంటే ఫ్రూట్స్, జ్యూస్ లను ఎక్కువగా తినాలి.
ఈ సమయంలో బ్లీడింగ్, వైట్ డిశ్చార్జ్ తో నరకం అనుభవిస్తుంటారు.
అందుకు ఫ్రూట్స్ లను ఎక్కువగా తింటే కడుపునొప్పి పెయిన్ రాదని చెప్తారు.
చపాతీలు తినడం కూడా చాలా మంచి దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పొత్తికడుపులో నొప్పిగా ఉంటే.. నిటారుగా పడుకుంటే క్రమంగా పెయిన్ రిలీఫ్ ఉంటుంది.
ఉసిరిని తింటే దీనిలో ఉండే గుణాలు ఒత్తిడిని దూరం చేస్తాియి.
ఈ సమయంలో గుడ్డును తింటే శరీరంలో ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుందని చెప్తారు.
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