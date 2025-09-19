Cold & Cough

వర్షాకాలం రాగానే చాలా మందికి జలుబు, దగ్గు సమస్యలు ఎక్కువ అవుతాయి.

Immunity Boost

ఈ సమస్యలు దూరం పెట్టాలంటే శరీర రోగనిరోధక శక్తి పెరగాలి.

Ginger & Honey

రోజూ అల్లం రసం లో తేనె కలిపి తాగితే.. గొంతు నొప్పి తగ్గి జలుబు రాదు.

Turmeric Milk

రాత్రి వేడి పాలలో పసుపు వేసుకుని తాగితే దగ్గు, జలుబు రెండూ తగ్గిపోతాయి.

Steam Inhalation

వేడినీటి ఆవిరి పీల్చడం వల్ల ముక్కు దిబ్బడ తగ్గి శ్వాస సులభం అవుతుంది.

Vitamin C Foods

నారింజ, ముసంబి, నిమ్మ వంటి పండ్లు తింటే శరీరం సహజంగా బలపడుతుంది.

Healthy Habit

ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే వర్షాకాలం లో జలుబు దగ్గు దూరంగా ఉంటాయి.

