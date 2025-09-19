వర్షాకాలం రాగానే చాలా మందికి జలుబు, దగ్గు సమస్యలు ఎక్కువ అవుతాయి.
ఈ సమస్యలు దూరం పెట్టాలంటే శరీర రోగనిరోధక శక్తి పెరగాలి.
రోజూ అల్లం రసం లో తేనె కలిపి తాగితే.. గొంతు నొప్పి తగ్గి జలుబు రాదు.
రాత్రి వేడి పాలలో పసుపు వేసుకుని తాగితే దగ్గు, జలుబు రెండూ తగ్గిపోతాయి.
వేడినీటి ఆవిరి పీల్చడం వల్ల ముక్కు దిబ్బడ తగ్గి శ్వాస సులభం అవుతుంది.
నారింజ, ముసంబి, నిమ్మ వంటి పండ్లు తింటే శరీరం సహజంగా బలపడుతుంది.
ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే వర్షాకాలం లో జలుబు దగ్గు దూరంగా ఉంటాయి.
